Patnáct let od krvavého útoku. V Madridu vzpomínají na 192 obětí

V Madridu několika pietními akty uctili památku 192 obětí teroristických útoků z roku 2004. Vzpomínkových akcí se v metropoli zúčastnili mimo jiné starostka Madridu Manuela Carmenaová, španělský premiér Pedro Sánchez, ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska či pozůstalí. Na oběti nejhoršího teroristického útoku v dějinách Španělska vzpomněli lidé i ve městě Alcalá de Henares, odkud před 15 lety 11. března vyjížděly tři ze čtyř vlaků, na něž atentátníci zaútočili.

Už dopoledne položil premiér Sánchez se starostkou Madridu a regionálním premiérem Ángelem Garridem vavřínový věnec u pamětní desky na náměstí Puerta del Sol v centru španělské metropole. Poté se konal pietní akt u nádraží Atocha, kde v roce 2004 explodovaly bomby v jednom z vlaků. Během vzpomínkové akce bylo vypuštěno 192 balonků, každý za jednu oběť.

V jednom z projevů kritizoval předseda sdružení pozůstalých Eulogio Paz tehdejší lidoveckou vládu Josého Maríi Aznara, že zapojila Španělsko do války v Iráku. Právě to byl zřejmě důvod, proč islamisté na vlaky zaútočili. Tehdejší vláda ale vzápětí po útocích označila za viníka baskickou teroristickou organizaci ETA. Tragédie se totiž stala tři dny před volbami a vládní lidovci se obávali ztráty voličů v případě spojení útoků s účastí španělských vojáků ve válce v Iráku. Lidovci nakonec volby prohráli.

