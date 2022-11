Plány na rozšiřování Temelína budí obavy na bavorské a rakouské straně hranice

České plány na stavbu malého modulárního reaktoru v prostorách jaderné elektrárny Temelín budí obavy na bavorské a rakouské straně hranice. Místní úřady si stěžují, že s nimi Praha věc předem nekonzultovala, a pochybnosti mají také o bezpečnosti. Některé zvažují demonstrace a blokádu hraničních přechodů.

Česká vláda v září oznámila, že v jaderné elektrárně Temelín by do roku 2032 mohl vzniknout malý modulární reaktor. Půjde o pilotní projekt v zemi. Stavba podle ní posílí bezpečnost a nezávislost české energetiky, ohroženou válkou na Ukrajině. Mezinárodní agentura pro jadernou energii (MAAE) definuje malý modulární reaktor jako jadernou elektrárnu s elektrickým výkonem do 300 megawattů elektrických. Podle MAAE pracuje nyní na těchto zařízeních 50 zemí. Tyto reaktory mají být podle MAAE při výrobě energie pružnější a bezpečnější.

"Postavit sousedy před hotovou věc bez jakékoliv diskuse není dobrý styl. V Evropě musíme konečně více spolupracovat v energetických otázkách," uvedl podle deníku Die Welt Florian Siekmann, stranický expert německých Zelených pro záležitosti Evropské unie v bavorském zemském sněmu. Příhraniční oblast se podle něj nesmí stát "zkušební laboratoří pro neodzkoušenou reaktorovou techniku".

Bavorské ministerstvo hospodářství a ministerstvo životního prostředí vyjádřily "naprosté pochopení" pro to, že oznámení o rozšíření kapacit jaderné elektrárny v blízkosti hranic vyvolává mezi obyvatelstvem potřebu diskuse. Starosta bavorského příhraničního města Freyung Olaf Heinrich míní, že k bezpečnosti malých modulárních reaktorů chybí dostatek informací.

"Temelín je od centra naší obce vzdálen jen asi 50 kilometrů. A z některých návrší v obci jsou reaktory vidět pouhým okem. Prostě se o něčem uvažuje nebo rozhoduje, aniž bychom byli informováni," uvedla podle stanice ORF Anita Gstöttenmayrová, starostka obce Leopoldschlag v rakouském příhraničním regionu Mühlviertel. Starosta nedalekého Rainbachu Günther Lorenz se obává také toho, že česká strana nakonec rozhodne o ukládání vyhořelého paliva v blízkosti rakouských hranic.

Gstöttenmayrová nevyloučila, že obyvatelé příhraničních rakouských obcí budou za své zájmy podobně jako v minulých letech muset demonstrovat, například blokádou hraničního přechodu Wullowitz/Dolní Dvořiště. "Zní to hloupě, ale budeme muset opět vyjít do ulic, abychom na sebe upozornili a něčeho dosáhli. V dnešních časech je smutné, že nemůžete najít jiné způsoby komunikace," dodala.