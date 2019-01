Pobodaný starosta zemřel, útok měl politický podtext

Starosta severopolského přístavního města Gdaňsk Pawel Adamowicz dnes podlehl následkům útoku mladého Poláka, při kterém politik utrpěl vážná poranění srdce. "Nemohli jsme vyhrát," prohlásil ministr zdravotnictví Lukasz Szumowski.

Starosta byl bezprostředně po útoku převezen do gdaňské univerzitní nemocnice, kde byl podle agentury AP pět hodin operován, zachránit mu život se přesto nepodařilo. Nepomohlo ani to, že občané Gdaňsku na pomoc zraněnému uspořádali krevní sbírku.

Na charitativní akci na třiapadesátiletého starostu v neděli zaútočil nožem mladý muž. Sedmadvacetiletý útočník Stefan W. podle polských médií bezprostředně po útoku svůj čin spojoval s politikou nyní opoziční strany Občanská platforma, jíž byl Adamowicz dříve členem. Pachatele čeká kromě obvinění z vraždy též psychiatrické vyšetření. Podle vyšetřovatelů se zatím zdá, že jednal sám.

Útok na starostu odsoudili zástupci vlády včetně premiéra Mateusze Morawieckého a prezidenta Andrzeje Dudy a rovněž bývalý premiér a nynější předseda Evropské rady Donald Tusk. Prezident Duda vyzval Poláky k národnímu pochodu proti násilí.

Adamowicz byl starostou Gdaňsku od roku 1998, pošesté byl do této funkce zvolen loni v listopadu. V 80. letech byl součástí protikomunistického odborového svazu Solidarita, který v přístavním městě vznikl. Byl považován za liberála, podporoval například boj za práva sexuálních menšin a loni se zastal i místní židovské komunity poté, kdy na gdaňskou synagogu zaútočili vandalové. Za Adamowiczova vedení byla v jižní části města v roce 2011 přejmenována jedna z ulic po někdejším československém a českému prezidentovi na třídu Václava Havla.

VIDEO: Moment Polish mayor #Adamowicz stabbed on stage during charity event in #Gdansk https://t.co/8JT3VRoasR pic.twitter.com/IyBMQYEiyf