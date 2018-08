Počet obětí řeckého požáru vystoupal na necelou stovku

Počet obětí červencového lesního požáru v Řecku stoupl na 96. Řecké úřady oznámily, že na následky zranění zemřel v nemocnici 68letý muž.

Podle požárníků po požáru, který 23. července vypukl v přímořském letovisku Mati u Atén, již v nemocnici na následky zranění zemřelo 13 osob. Požár je podle počtu obětí nejtragičtější události v Řecku za několik desetiletí.

Příčina požáru a postup při něm se vyšetřují. Úřady měly nejprve podezření, že oheň byl založen úmyslně. Později se odborníci přiklonili k závěru, že nešlo o záměr, ale že požár vypukl náhodně při spalování zahradního odpadu.

Scary sunset: Smoke from forest fires caught in light of sun setting over Athens #Greece #GreeceFires pic.twitter.com/BY8MfDvGjz