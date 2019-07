Politička von der Leyenová hledá podporu u socialistů

Kandidátka na předsedkyni Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová by v případě zvolení do funkce chtěla usilovat o snížení emisí skleníkových plynů, umožnit zavedení minimální mzdy ve všech zemích EU či mechanismu na ochranu právního státu. Podle agentur DPA a Reuters to německá politička uvedla v dopise, který dnes obdrželi europoslanci ze socialistické frakce. Europarlamentní frakce S&D se dosud nevyjádřila, zda během úterního hlasování dosavadní německou ministryni obrany do funkce v čele EK podpoří.

Von der Leyenová chce podle dopisu emise skleníkových plynů do roku 2030 snížit až o 55 procent. Docílit by toho chtěla mimo jiné zavedením uhlíkové daně či rozšířením systému emisních povolenek. Podporu socialistů při úterním hlasování chce získat také příslibem, že jako předsedkyně Evropské komise podpoří vznik právního rámce, který by umožnil prosazení spravedlivé minimální mzdy na celoevropské úrovni, uvedla DPA.

Německá politička se v dopise europoslancům vyslovila také pro silnější roli Evropského parlamentu v unijním zákonodárném procesu. Zmínila se i o možnosti, že by mohl mít europarlament napříště právo zákony iniciovat. Toto právo má v současnosti v naprosté většině oblastí Evropská komise.

Von der Leyenová podpořila také zavedení unijního mechanismu na ochranu právního státu. V oblasti zahraniční politiky by podle ní měla Evropská unie přijímat v budoucnu rozhodnutí většinově, nikoli jednomyslně jako doposud. Podle agentury Reuters podpořila kandidátka do čela EK také reformu azylové politiky EU. Další odklad termínu odchodu Británie z Evropské unie chce von der Leyenová podpořit pouze v případě, že by k tomu Londýn poskytl dobrý důvod.

Německou ministryni obrany Ursulu von der Leyenovou navrhli na funkci předsedkyně Evropské komise na červencovém mimořádném summitu EU šéfové osmadvaceti států a vlád EU. V úterý budou o její kandidatuře hlasovat na plenárním zasedání ve Štrasburku poslanci Evropského parlamentu. Podle agentury DPA přitom úspěch von der Leyenové závisí právě na podpoře přinejmenším části členů socialistické frakce.