"Politický tah." Loď s migranty zakotvila v sicilském přístavu

V sicilském přístavu Katánie ve čtvrtek zakotvila loď Sea-Watch 3, z níž se má vylodit 47 migrantů, které plavidlo stejnojmenné německé neziskové organizace zachránilo před dvěma týdny u Libye. Informoval o tom deník La Repubblica. Loď předtím kotvila pět dní u přístavu Syrakusy. Sea-Watch považuje přesměrování do Katánie za politické rozhodnutí, tamní prokurátor totiž vešel ve známost tvrdým postupem proti neziskovým organizacím. Podle agentury AFP si migranty rozdělí sedm evropských zemí, La Repubblica píše o osmi státech.

"Musíme plout do Katánie. To znamená, že se musíme vzdálit od bezpečného přístavu a vydat se přístavu, kde působí prokurátor, který se proslavil svou agendou proti neziskovým organizacím, jež zachraňují migranty na moři. Co je to jiného než politický tah? Doufáme v to nejlepší, čekáme to nejhorší," napsala na twitteru organizace Sea-Watch.

Katánský prokurátor Carmelo Zuccaro začal na jaře 2017 veřejně tvrdit, že nevládní organizace spolupracují s pašeráky lidí. V březnu 2018 nechal obstavit loď Open Arms, protože nevylodila zachráněné migranty v Libyi. Opatření po měsíci zrušil soud, podle kterého Libye není pro běžence bezpečným místem. Vyšetřování ale stále neskončilo.

Zuccaro se také postavil proti tomu, aby byl ministr vnitra a šéf protiimigrační strany Liga Matteo Salvini souzen kvůli kauze Diciotti. Zda bude Salvini zbaven imunity a souzen kvůli tomu, že loni v srpnu odmítl nechat vystoupit přes 150 migrantů z lodi Diciotti, rozhodne italský Senát. Vicepremiérovi hrozí v případě procesu až 15 let vězení. Zatímco dříve hlásal, že se soudu nebojí, nyní se hájí veřejným zájmem a tlačí na senátory, aby ho imunity nezbavovali.

Agentura ANSA informovala, že skupina právníků ve čtvrtek podala žalobu na Salviniho na prokuratuře v Syrakusách. Provinil se podle nich stejně jako v případě Diciotti. Syrakuský státní zástupce Fabio Scavone bude vyšetřovat, zda ministr vnitra jednal proti ústavě, zneužil svých pravomocí a migranty na palubě držel protiprávně. Scavone se v předchozích dnech vyjádřil, že posádka Sea-Watch 3 se "nedopustila žádného zločinu" a pouze "zachránila migranty a vybrala cestu, která se v té době zdála jako nejbezpečnější".

Italská vláda lodi Sea-Watch 3 vyčítá, že nenechala zasáhnout libyjskou pobřežní stráž a později nevyložila běžence v Tunisku. Podle posádky ani Libye, ani Tunisko na výzvy nereagovalo.

Italská vláda loni v červnu uzavřela z popudu Salviniho přístavy lodím nevládních organizací. Nyní připravuje opatření, které zamezí humanitárním lodím vplout do italských výsostných vod.