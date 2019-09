Polsko truchlí. Zemřel disident a otec premiéra Morawieckého

Otec nynějšího polského premiéra, bývalý protikomunistický disident a nejstarší polský zákonodárce Kornel Morawiecki zemřel v pondělí ve věku 78 let. Oznámila to polská média s odvoláním na úřad vlády. "Zemřel člověk, který celý život věnoval boji o svobodné Polsko," uvedl mluvčí vlády Piotr Müller. Kornel Morawiecki svého času také tiskl a šířil letáky proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Morawiecki se v roce 1968 účastnil studentských stávek, po jejich potlačení tisknul a šířil letáky odsuzující komunistické úřady za represe proti protestujícím. Vydával také letáky proti intervenci vojsk Varšavské smlouvy v Československu a proti potlačení dělnických protestů v prosinci 1970, připomněl list Gazeta Wyborcza.

Po potlačení protikomunistického hnutí Solidarita na počátku 80. let minulého století Kornel Morawiecki založil organizaci Solidarita bojující. Komunisté jej označovali za teroristu, dopadnout se jim ho podařilo ale až v listopadu 1987 jako nejdéle unikajícího opozičního předáka.

Když v roce 1983 tajní policisté unesli tehdy patnáctiletého Mateusze Morawieckého, odvezli jej do lesa a strašili, že hopopraví, členové Solidarity bojující se rozhodli v odvetě spálit chatu místními veliteli státní bezpečnosti. Podpálili sice omylem chatu jeho zástupce, velitel ale asi pochopil - a aby nebylo pochyb, Morawiecki mu napsal dopis, připomněl deník.

S pádem komunismu se však nedokázal v politice prosadit. V roce 1990 pokoušel kandidovat na prezidenta, nezískal však potřebných 100 tisíc podpisů. Podobně neúspěšný byl i v dalších volbách. Až v posledních volbách v roce 2015 kandidoval za nesystémové uskupení Kukiz'15 a byl zvolen poslancem. Letos v říjnu měl kandidovat na senátora za vládní stranu Právo a spravedlnost (PiS). V lednu v tisku připustil, že bojuje s rakovinou slinivky břišní, ale zdůrazňoval, že "nevzdávám se, nemám to ve zvyku - a při životě mě drží rodina i politika".

Prezident Andrzej Duda v pátek oznámil, že udělil Morawieckému nejvyšší polský řád Bílého orla jako výraz uznání za "vynikající zásluhy o demokratické přeměny v Polsku". Letos jej vyznamenal řádem za zásluhy také maďarský premiér Viktor Orbán.