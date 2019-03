Pompeo navštívil jeruzalémskou Zeď nářků s Netanjahuem po boku

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v doprovodu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua navštívil nejvýznamnější památku judaismu, Zeď nářků ve východním Jeruzalémě. Porušil tak dosavadní diplomatickou praxi USA. Jejich představitelé dosud v doprovodu izraelských politiků ke zdi, která je ve východní části města, nechodili, aby se tím neztotožnili s izraelskou politikou v Jeruzalémě.

Izrael východní část Jeruzaléma obsadil v roce 1967, později ji připojil k západní části a celé město označil za svou nedělitelnou metropoli. Svět tento krok neuznává. Nynější americká administrativa postoj změnila. Prezident Donald Trump předloni uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a loni tam USA přesunuly z Tel Aviu své velvyslanectví.

Snímek Pompea stojícího u zdi vedle Netanjahua dnes americké velvyslanectví zveřejnilo na své stránce. Ministr řekl, že považuje za důležité navštívit tuto památku spolu s izraelským vůdcem a dát najevo podporu Izraeli. "Je symbolické, že tam přijde vysoký americký představitel s předsedou izraelské vlády. To místo je významné pro mnoho náboženství, těším se na to, bude to velmi mimořádné," řekl Pompeo, než se ke Zdi nářků vydal.

Vysocí američtí politici včetně Trumpa ke zdi šli vždy sami, bez izraelského doprovodu.

Americký velvyslanec v Izraeli David Friedman k ní přišel s Netanjahuem loni v prosinci, letos v lednu doprovodili na místo Netanjahuovi spolupracovníci bezpečnostního poradce Bílého domu Johna Boltona. Také ministra zahraničí ČR Tomáše Petříčka loni ke Zdi nářků doprovodil izraelský diplomat, a to izraelský velvyslanec v Praze. Palestinské vedení za to ministra kritizovalo.