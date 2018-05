Popískávat na ženy na ulici? Ve Francii zvažují zavedení pokut

Ve Francií zvažují, že zavedou pokuty pro muže, kteří budou popískávat na ženy na ulicích. S návrhem na tuto legislativu přišla 34letá ministryně v oblasti za genderovou rovnoprávnost Marlène Schiappaová. Podle ní by v případě schválení jejího návrhu byli muži okamžitě na místě pokutováni za "chlípné chování na veřejnosti". Zprávu přinesl server The Independent.

"Myšlenka je taková, že společnost jako celek redefinuje to, co je přijatelné a co ne," řekla ministryně pro francouzské noviny La Croix. "Je to naprosto nezbytné, protože v současné době není obtěžování na ulici v zákoně nijak definováno," upřesnila pro RTL Radio.

Hlasování o (ne)přijetí zákona proběhne až příští rok. Mezitím jeho znění budou politici konzultovat s policií a soudy, aby dospěli k finální definici ohledně obtěžování na ulicích, díky čemuž by potom mohly policejní složky přímo na místě vyžadovat po provinilcích pokutu.

Když byla architektka nápadu dotázaná na to, jak chce vymezit hranici mezi tím, co je běžné flirtování, a co už je obtěžování, odpověděla: "Moc dobře známe ten bod, kdy už cítíme, že jsme zastrašované nebo obtěžované na ulicích."

K tomu politička následně uvedla konkrétní hypotetický příklad, kdy muž následuje ženu na ulici po několik bloků a zeptá se ji "17krát" na telefonní číslo.

Skandál kolem filmového producenta Harveyho Weinsteina, který v Hollywoodu vyvolal obrovskou vlnu debaty a dal vzniknout ženskému hnutí Time's Up, jež bojuje proti sexuálnímu obtěžování žen a za jejich větší rovnoprávnost, ovlivnil v této otázce právě i debatu ve Francii.