Poslankyně v hidžábu: Mé zvolení způsobilo mezi rasisty ohlas

Ve švédském parlamentu tento týden poprvé vystoupí poslankyně v hidžábu. Leila Ali Elmiová byla zvolena letos na podzim za švédskou stranu Zelených a slibuje, že bude hájit ty, na které dopadá nenávist části obyvatelstva vůči přistěhovalcům. Napsal to britský deník The Guardian.

Třicetiletá Ali Elmiová do Švédska přijela ve dvou letech s rodiči, kteří utekli před občanskou vládou v Somálsku. Tento týden se ve švédském parlamentu poprvé postaví za řečnický pult. Projev bude mít u příležitosti stého výročí přiznání volebního práva ženám ve Švédsku.

"Mé zvolení způsobilo mezi rasisty ostré reakce..., protože na to nebyli připraveni," řekla politička. "Jediní, koho mé zvolení nepřekvapilo, byli ti, kteří vědí, že hlasy z předměstí potřebují být slyšet."

To achieve real equality the majority need to include the minority. We need a democracy that serves all. #femalequality #minorityrights #inclusion pic.twitter.com/mLqOubG73m - Leila Ali (@LeilaAliElmi) 9. února 2018

Ali Elmiová představuje odvrácenou tvář zářijových parlamentních voleb, kterým ve Švédsku dominovala témata imigrace a nárůstu vlivu krajní pravice. Bojovala za zájmy spoluobčanů v přistěhovalecké čtvrti Angered v Göteborgu na jihozápadě Švédska, které trápí vysoká nezaměstnanost, přelidnění bytů, vyloučení či segregace.

Etnická segregace na švédských předměstích přilákala světovou pozornost v roce 2013, kdy mladí lidé v severním Stockholmu dělali výtržnosti, zapalovali auta a střetávali se s policií. Uváděli, že se ve Švédsku cítí jako občané druhé kategorie, ačkoliv se v zemi narodili. Podobné nepokoje se odehrály i letos v Göteborgu.

Reakce krajně pravicových stran

Krajně pravicové straně Švédští demokraté se podařilo tyto problémy spojit s přistěhovalectvím a ve volbách získat 17 procent hlasů. V roce 2016 přišlo do Švédska v rámci uprchlické vlny 370 tisíc žadatelů o azyl, v poměru k celkovému počtu obyvatel zdaleka nejvíce ze všech evropských zemí.

Podle Ali Elmiové není problémem samo přistěhovalectví, ale spíše podmínky, za jakých většina lidí s přistěhovaleckým pozadím žije. "Lidé nemají práci a žijí v segregovaných oblastech, které je ještě více vzdalují integraci do společnosti ... Kriminalita se děje v důsledku sociálního vyloučení ... Potřebujeme v této zemi více rovnosti a tvrdší zákony proti diskriminaci a rasismu," uvedla.

Podle profesora politologie Jonase Hinnforse je příliš brzy na to jasně určit, kteří voliči pro Ali Elmiovou hlasovali. Zvolení mladé liberální muslimky však podle něj ukazuje, že se v chování voličů odehrávají velké změny. "Nehrála na přistěhovaleckou kartu. Nebylo to 'My muslimové musíme držet spolu'. Místo toho to byly školy, segregace, pracovní místa - všechno témata, která jsou důležitá pro lidi žijící na předměstích. A jelikož Ali Elmiová pochází odtamtud, ztělesňuje to, o čem mluví. To je neobvyklé," řekl Hinnfors.

Ali Elmiová pracovala jako tlumočnice a pomáhala novým imigrantům zorientovat se v administrativních procesech. Později byla zvolena za stranu Zelených do městského zastupitelstva. Jejím politickým vzorem je Shirley Chisholmová, která byla jako první černoška zvolena do amerického Kongresu.