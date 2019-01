Požár v únikové hře: příčinou byly elektrické rozvody

Příčinou pátečního požáru, který vypukl v místnosti během únikové hry v Koszalinu na severu Polska a při kterém zahynulo pět dívek, byly elektrické rozvody neodpovídající standardům. V sobotu to podle agentury AP uvedl velitel polských hasičů Leszek Suski, který rovněž upozornil na nedbalé bezpečnostní postupy. Podle zástupce hasičů šlo tragédii zabránit, pokud by v objektu byl odpovídající únikový východ.

Děvčata, jejichž těla hasiči našli po zlikvidování požáru, se pravděpodobně udusila. Dívky, kterým bylo 15 let, hrou oslavovaly narozeniny jedné z nich. Zraněn byl asi 25letý mladík, který skončil v nemocnici s popáleninami.

Suski k tragédii řekl, že elektrické vedení bylo uděláno ledabyle a bylo umístěno příliš blízko hořlavým materiálům. Člověk, který měl areál na starosti, navíc zřejmě v době požáru nebyl přítomen.

"Bezpečnost nebyla zajištěna, což vedlo k tragédii," řekl Suski. Upozornil, že na místě nebyly řádné evakuační plány a že v provozu hasiči zjistili řadu nedbalostí.

"Tragédie se stala především kvůli tomu, že tam nebyl účinný nouzový východ," řekl agentuře PAP šéf polských hasičů Leszek Suski.

