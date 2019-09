Premiér Johnson nehodlá odstoupit, aby umožnil odklad brexitu

Britský premiér Boris Johnson v neděli uvedl, že nehodlá odstoupit, aby umožnil další odklad brexitu a zamezil tak odchodu Británie z EU bez dohody. Johnson to řekl BBC před zahájením výroční konference vládní Konzervativní strany, která potrvá do 2. října. Podle britských médií by z ní mohl vzejít plán konzervativců na řešení patové situace ohledně brexitu.

"Zavázal jsem se vést stranu a svou zemi v obtížných časech a hodlám v tom pokračovat," odpověděl Johnson. Ohledně možných řešení přetrvávající patové situace byl dotázán, zda by rezignoval a nechal tak někoho jiného, aby požádal v EU o odklad brexitu. Ten je plánován na 31. října.

Johnson, který je premiérem od letošního července, slíbil vyvést zemi z EU, klidně i bez dohody, protože brexit schválili britští voliči před třemi lety referendu. I dnes zopakoval, že by byl "raději mrtvý v příkopu", než aby v Bruselu žádal o odklad brexitu.

K dohodě, kterou s EU vyjednala jeho předchůdkyně Theresa Mayová a kterou opakovaně odmítl britský parlamentu, dnes Johnson řekl, že nemá v úmyslu ji oživit. Uvedl také, že je stále "dobrá šance" na dohodu novou. Za potenciálně zlomovou bývá označována vrcholná schůzka EU, která se uskuteční 17. a 18. října.

Britský parlament schválil zákon, který má zamezit odchodu země z EU bez dohody. Podle něj musí premiér požádat o odklad brexitu, pokud nebude do 19. října dosaženo dohody o vystoupení z unie. Johnsonova vláda zatím nezveřejnila nové návrhy, jak řešit sporné body, zejména budoucnost hrancie mezi Irskem a Severním Irskem. Podle představitelů EU se šance na brexit bez dohody stále zvyšuje.