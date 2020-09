Premiér Johnson oznámí vlnu omezení, celostátní karanténa se neočekává

Britský premiér Boris Johnson v úterý oznámí přísnější opatření proti šíření koronaviru. Očekává se, že vyzve obyvatele, aby pracovali z domova. Hospody, bary a restaurace v Anglii by od čtvrtka měly zavírat v deset hodin večer, uvedla agentura Reuters.



Ministerský předseda nejprve promluví v parlamentu a večer pak rovněž k národu. Nová opatření mají zpomalit rychle se šířící druhou vlnu pandemie v zemi. Neočekává se však, že v úterý premiér oznámí zavedení celostátní karantény, ke které se země uchýlila letos v březnu.

Obyvatele plánuje například vyzvat, aby pracovali z domova, pokud jim to jejich zaměstnání umožňuje. Pohostinská zařízení, vedle dřívější zavírací hodiny, budou moci obsluhovat jen zákazníky sedící u stolu. Naopak školy se prý zatím uzavírat nebudou.

Nová opatření proti šíření koronaviru premiér oznámí den poté, co hlavní zdravotnický poradce britské vlády Chris Whitty uvedl, že v Británii by mohlo v polovině října přibývat téměř 50 tisíc nakažených denně a zároveň by exponenciálně rostl počet mrtvých s covidem-19.

V Británii přibývá denně nejméně šest tisíc nových případů, každých osm dní se zdvojnásobí počet přijatých pacientů v nemocnicích a systém testování nestíhá, píše Reuters. Spojené království hlásí nejvyšší počet mrtvých s covidem-19 z celé Evropy a pátý nejvyšší na světě. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse se v Británii koronavirem nakazilo už více než 400 tisíc lidí, s covidem-19 tam zemřelo 41 877 lidí.

Ústřední britská vláda přijímá opatření, která následně platí pro obyvatele Anglie. Zbylé části Spojeného království - Skotsko, Wales a Severní Irsko - v boji s koronavirem postupují samostatně. Podle BBC v úterý oznámí striktnější opatření proti šíření koronaviru také Skotsko.