Přes polovinu Finů je podle nového průzkumu pro vstup do NATO

Více než polovina Finů je nyní pro vstup do Severoatlantické aliance. Podle agentury AFP to vyplývá z průzkumu, který zadala televizní stanice Yle 23. února, tedy den před invazí Ruska na Ukrajinu. Debatu o občanské petici požadující referendum o vstupu do NATO mají v úterý na programu finští poslanci.

Z 1382 dotázaných se v průzkumu 53 procent vyslovilo pro připojení Finska k NATO, 28 procent takový krok odmítlo a 19 procent bylo nerozhodnutých. Podle AFP je to poprvé, co pro vstup do aliance byla v průzkumu ve Finsku většina respondentů.

Výsledek také ukazuje velkou změnu v názorech Finů. Před dvěma lety bylo v průzkumu, který si nechal udělat největší finský deník Helsingin Sanomat, pro vstup Finska do NATO jen 20 procent lidí, zatímco před necelými dvěma týdny jich bylo již 43 procent.

Zatímco Norsko je členem Severoatlantické aliance, Finsko ani sousední Švédsko do NATO nevstoupily. S aliancí ale spolupracují. V reakci na ruský požadavek nerozšiřování NATO dále na východ obě země již dříve odmítly jakékoli ruské vměšování do své bezpečnostní politiky. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová minulý týden pohrozila, že vstup Finska a Švédska do NATO by měl vážné politické a vojenské důsledky.

Finští poslanci mají v úterý na programu diskusi o petici, která požaduje referendum o vstupu Finska do aliance. Během necelého týdne se iniciátorům petice podařilo shromáždit 50 tisíc hlasů potřebných k tomu, aby o ní parlament začal jednat.

Podpora členství v NATO roste i ve Švédsku. V průzkumu agentury Novus, který v pátek zveřejnila státní televize SVT, se 41 procent dotázaných vyslovilo pro, 35 proti a 24 procent bylo nerozhodnutých. Obě tradičně neutrální severské země také již prolomily jedno z velkých tabu, kterým je vývoz zbraní do zemí, kde se válčí.

Finská premiérka Sanna Marinová v pondělí oznámila, že Finsko dodá Ukrajině 2500 útočných pušek, 150 tisíc nábojů, 1500 protitankových zbraní a 70 tisíc balíčků s proviantem. Předsedkyně švédské vlády Magdalena Anderssonová o den dříve uvedla, že Švédsko Ukrajině pošle mimo jiné 5000 protitankových střel, helmy a štíty.