Přes sto migrantů přelezlo plot z Maroka do španělské Ceuty

Asi 150 afrických migrantů v pátek ráno přelezlo šestimetrový plot a dostalo se z Maroka do španělské enklávy Ceuta. Podle španělských médií jde o první případ skupiny migrantů, která tuto hranici překonala, za poslední rok. Desítka španělských policistů střežících hranici a několik migrantů bylo převezeno do nemocnice, policisté utrpěli lehká zranění, když se migrantům snažili ve vstupu na španělské území zabránit, někteří migranti se zranili o ostnatý drát.

Španělské úřady uvedly, že skupina, která se časně ráno pokusila dostat do Ceuty byla větší. Některým v tom ale zabránila policie. Podle deníku El Mundo, který se odvolává na jednoho z běženců, plánovali migranti páteční akci pět měsíců.

Poslední podobný případ se v Ceutě stal loni v srpnu, kdy se hranici z Maroka pokusily překonat tři stovky migrantů a asi 120 z nich se to povedlo. Někteří z nich při tom použili kyselinu a nehašené vápno, čímž způsobili zranění sedmi španělským policistům. S výjimkou tří nezletilých byli den nato všichni vráceni do Maroka na základě dohody z roku 1992.

Masová akce se odehrála na hranici Ceuty loni v červenci, kdy se plot pokusilo naráz překonat na 850 migrantů. Šesti stovkám z nich se to povedlo. Tehdy zranili dvě desítky policistů zápalnými lahvemi a nehašeným vápnem, které může způsobit těžké popáleniny.

Z Maroka do Španělska utíkají afričtí migranti také přes jeho druhou španělskou enklávu v Africe Melilla. Od začátku letošního roku se jich do obou dvou dostalo podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) 3700. Dalších 15 100 migrantů připlulo do Španělska přes Středozemní moře.

Oproti loňsku celkový počet běženců z Afriky do Španělska poklesl asi o 39 procent, podle španělských médií k tomu výrazně přispěly marocké úřady. A zatímco loni bylo Španělsko hlavní vstupní branou migrantů přes Středomoří do Evropy, letos se jí podle UNHCR opět stalo Řecko.