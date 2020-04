Prezident Andrzej Duda: Hlasovat poštou je v květnových volbách možné

Díky korespondenčnímu hlasování by se navzdory epidemii způsobené koronavirem prezidentské volby v Polsku naplánované na 10. května konat mohly. V rozhovoru pro sobotní vydání katolického listu Nasz Dziennik to řekl polský prezident Andrzej Duda, který má podle průzkumů velkou šanci svůj nynější post obhájit.

"Toto řešení použili před několika dny v Bavorsku," řekl Duda. Připustil, že korespondenční hlasování by v Polsku bylo něčím novým, ale "situace je mimořádná".

Vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS), jejímž je Duda blízkým spojencem, chce tradiční volby nahradit hlasováním prostřednictvím pošty. S tím ovšem nesouhlasí její menší koaliční partner, strana Dohoda (Porozumienie). Navrhuje prodloužit mandát současného prezidenta o dva roky s tím, že v roce 2022 by se už nesměl ucházet o znovuzvolení.

Na znamení svého odhodlání prosadit korespondenční hlasování vyměnilo PiS v pátek šéfa Polské pošty, informuje agentura Reuters. Do jejího čela jmenovalo Tomasze Zdzikota, který doposud působil jako náměstek ministra obrany. Deník Rzeczpospolita k tomu v sobotu napsal, že PiS chce, aby Polskou poštu v tak kritické době vedl někdo, komu tato národně-konzervativní strana důvěřuje.

Borys Budka, šéf největší opoziční strany, proevropské Občanské platformy, chce, aby vláda v zemi vyhlásila nouzový stav. To by automaticky znamenalo odklad prezidentských voleb o 90 dnů po jeho skončení. Opoziční kandidáti si podle agentury AP stěžují také na to, že uspořádat volby ve stanoveném termínu 10. května je nedemokratické. Tvrdí, že oproti Dudovi nemají šanci získat dobrý výsledek, protože kvůli přísnému zákazu shromažďování není možné pořádat mítinky s voliči. AP k tomu píše, že Dudovi hraje do karet to, že o něm často informují veřejnoprávní média ovládaná lidmi blízkými PiS, i to, že si ho lidé spojují s vládou Mateusze Morawieckého. Tu mnoho lidí nyní podporuje kvůli tomu, že ve snaze zabránit dalšímu šíření koronaviru zavedla přísná opatření. V Polsku jsou například na rozdíl od Česka zavřené už několik dní i parky.

Pro Dudu by odložení voleb mohlo znamenat nižší šance na znovuzvolení. Hlasování by se totiž konalo už v době, kdy Poláci pocítí ekonomické dopady způsobené současnou epidemií.

Polské úřady k sobotě evidují 3503 případů nákazy koronavirem, 73 lidí nemoci covid-19 podlehlo.