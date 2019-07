Přístavní bitvy o uprchlíky.

Tři humanitární lodě s africkými migranty na palubě nedávno ilegálně zakotvily u italských a maltských břehů a přinutily tamní vlády, aby umožnily vylodění běženců na jejich území. Zatímco pro jedny jsou členové posádek těchto plavidel hrdinové zachraňující lidské životy, pro jiné jde o kriminálníky. Několik záchranářů nyní čelí obvinění z pašování lidí.

Piráti a šakalové. Těmito výrazy obvykle častuje italský vicepremiér Matteo Salvini členy záchranářských lodí, kteří nabírají migranty ve Středozemním moři a snaží se je dopravit na evropskou pevninu. Italská vláda tvořená protiimigrační Ligou a populistickým Hnutím pěti hvězd, jež své přístavy pro uprchlíky uzavřela po svém nástupu k moci loni v červnu, řešila za poslední rok již přes dvacet ostrých střetů s řadou humanitárních organizací, jejichž plavidla se snaží zachraňovat běžence z mořských vln (viz Hlavní neziskovky ve Středomoří).

Zastánci přísnějších protiimigračních pravidel tvrdí, že hlavní problém spočívá v tom, že pašeráci lidí záchranářské lodě zneužívají. Nechávají migranty v chatrných člunech na moři, protože vědí, že podle mezinárodního práva musejí humanitární plavidla pomoci lidem v nouzi, a tím pádem se o ně postarají. Salvini si stěžuje, že lodě se zachráněnými migranty se pak domáhají přístupu do italských přístavů vydíráním. Čekají, dokud se na palubě hygienické a zdravotní podmínky nestanou natolik nebezpečnými, až nakonec přinutí úřady běžence přijmout. "Nepovolím přistání u italských břehů nikomu z těch, kdo nedbají našich zákonů a pomáhají pašerákům lidí," prohlásil Salvini, jemuž se před dvěma týdny podařilo prosadit přísnější zákon o bezpečnosti země. Tomu, kdo tuto směrnici poruší, hrozí mnohaletý trest odnětí svobody a pokuta až 50 tisíc eur (1,3 milionu korun). Salviniho Liga navrhuje, aby se tato finanční sankce zvýšila až na milion eur (25,5 milionu korun).

"Rozmazlená komunistka"

Tento čtvrtek se bude před italským soudem zodpovídat z napomáhání ilegální migraci Carola Rackete, německá kapitánka humanitární lodi Sea-Watch 3. Ta byla zadržena policií koncem června poté, co přes zákaz místních úřadů vplula do italských vod se čtyřiceti africkými migranty na palubě. Zakotvila v přístavu na Lampeduse se zdůvodněním, že uprchlíci byli už zcela vyčerpaní a potřebovali pomoc. Jedenatřicetiletá kapitánka uvedla, že posádka posílala přes dva týdny do italské centrály záchranných operací v Římě lékařské zprávy o stavu uprchlíků, ale "nikdo neposlouchal ani neodpovídal" (viz TÝDEN č. 29/19).

Při přistávacím manévru Rackete dokonce natlačila na molo policejní člun. Byla zatčena a hrozilo jí za to desetileté vězení. Soud nakonec rozhodl, že šlo o neúmyslný čin, a propustil ji s tím, že zákon neporušila, protože dopravením migrantů do přístavu podle mořského práva vykonávala svou povinnost chránit lidské životy. Přesto se však bude ještě před italským tribunálem zodpovídat z pašování lidí, za což jí vedle pokuty hrozí také patnáct let odnětí svobody.

Rackete se v současnosti skrývá na tajném místě, protože jí někteří uživatelé sociálních sítí vyhrožovali znásilněním a smrtí. Se svým obviněním nesouhlasí, naopak osočila Salviniho z porušování lidských práv a přešla do protiútoku. Italského ministra vnitra hodlá žalovat pro urážku. "Jeho způsob vyjadřování je neuctivý a nehodný vysoce postaveného politika," řekla. "Tato žaloba má za cíl vyslat určitý signál. Když jsou lidé nuceni zaplatit vysokou pokutu, pochopí, že nemohou druhé bezdůvodně urážet," řekl její právní zástupce Alessandro Gamberini. Italský vicepremiér si z toho ovšem nic nedělá. "To ona porušila zákon, zaútočila na italskou vojenskou loď a teď mě bude žalovat? Gangsterů se nebojím, a už vůbec ne bohaté a rozmazlené německé komunistky!" zdůraznil.