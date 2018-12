Protesty žlutých vest ochably, působily nekoordinovaně

Na protesty francouzského hnutí žlutých vest v sobotu přišlo v celé Francii podle vlády téměř 24 tisíc lidí. Oproti minulým pěti týdnům je účast nižší, a to i v Paříži, kde byly protivládní protesty roztříštěné a zúčastnilo se jich asi dva tisíce lidí. K protestům patří také silniční blokády, které komplikují dopravu. V pátek večer při jedné nehodě zemřel řidič a stal se desátou vedlejší obětí demonstrací. Stoupenci hnutí požadujícího zlepšení životní úrovně Francouzů demonstrují šestou sobotu v řadě.

Tuto sobotu se protesty očekávaly hlavně ve Versailles u Paříže, ale lidé přišli na akce i v hlavním městě. Podle policie bylo v pařížských ulicích asi dva tisíce lidí. Předminulou sobotu v Paříži protestovalo deset tisíc lidí. Palác ve Versailles zůstal zavřený stejně jako přilehlé zahrady. Přišla k němu jenom malá skupina demonstrantů.

Do odpoledne policie zadržela 65 lidí a čtyři umístila do vazby - před čtrnácti dny se zadržení počítali na stovky. Mezi tuto sobotu zadrženými je také Eric Drouet, označovaný za jednoho z představitelů hnutí.

Zatímco při minulých akcích byly z preventivních důvodů uzavřeny v centru Paříže obchody i památky, tuto sobotu zůstalo až na výjimky vše otevřené a na bulvárech bylo mnoho nakupujících.

"Žluté vesty" se pohybovaly po malých skupinách, bez známek organizovanosti. Větší množství lidí přišlo na Montmartru k bazilice Sacré-Coeur. Policisté zabránili v postupu davu jenom u Elysejského paláce a zastavili jej v postranní ulici, kde obchodníci své podniky zavřeli. Když se několik účastníků akce snažilo přes kordon dostat, použili policisté proti nim slzný plyn.

Protesty původně začaly jako nesouhlas s plánem navýšit daň z pohonných hmot, rozšířily se ale na protesty proti nízké kupní síle Francouzů. Vláda ve snaze situaci řešit ohlásila několik vstřícných kroků, k jejichž realizaci potřebuje deset miliard eur (přes 250 miliard korun). Parlament v noci na sumu schválil.

Nespokojenost vůči Macronovi

Podle francouzských médií ale mnozí účastníci hnutí stále nejsou spokojeni. Kritika prezidenta Emmanuela Macrona za jeho údajnou povýšenost a neschopnost pochopit situaci obyčejných Francouzů trvá. Tuto sobotu přišla asi stovka "žlutých vest" také k Macronovu letnímu sídlu ve městě Touquet na severu Francie.

Pochod větší skupiny lidí je hlášen z Nantes, Besançonu či Toulouse. Silnici u Boulou na hranici se Španělskem blokovalo asi tři sta lidí, ale policisté jim zabránili zatarasit platební brány. Od noci byly zablokovány dálnice na belgické hranici.

Minulý víkend protestovalo v celé Francii kolem 66 tisíc lidí, prvního protestu 17. listopadu se zúčastnilo 282 tisíc lidí.

