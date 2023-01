Průzkum odhalil nedostatečné povědomí o holokaustu v Nizozemsku

Průzkum židovské organizace Claims Conference odhalil údajně znepokojivý nedostatek povědomí Nizozemců o holokaustu. Téměř čtvrtina obyvatel této západoevropské země mladších 40 let považuje holokaust za mýtus nebo uváděný počet jeho obětí za přehnaný, informovala agentura AP.

Podle organizace sídlící v USA ukazují ve středu zveřejněné výsledky průzkumu, který si nechala zpracovat, "znepokojivý nedostatek povědomí o zásadních historických faktech o holokaustu". Organizace vyzvala ke zlepšení vzdělávání v zemi, ve které v posledních letech života pobývala i jedna z nejznámějších obětí systematického vyvražďování Židů, Anne Franková, která po sobě zanechala slavný deník.

Průzkum odhalil, že počet respondentů, kteří se domnívají, že holokaust je mýtus, je v Nizozemsku vyšší než v kterékoli z pěti zemí, v nichž byl obdobný průzkum proveden už dříve. Třiadvacet procent dospělých Nizozemců mladších 40 let a 12 procent všech dotázaných se domnívá, že holokaust je mýtus nebo že počet zavražděných Židů je silně přehnaný.

Čtyřiapadesát procent dotázaných a 59 procent mladších 40 let neví, že bylo vyvražděno zhruba šest milionů Židů. Devětadvacet procent si myslí, že počet je dva miliony nebo nižší. "Je to strašné," řekl k tomu AP přeživší holokaustu Max Arpels Lezer, jehož matka byla zavražděna v Osvětimi. "Měli by znát své vlastní národní dějiny, že tak mnoho Židů bylo během holokaustu zavražděno, a já si myslím, že je to ostuda," dodal Lezer.

Ze 140 000 Židů, kteří žili v Nizozemsku před 2. světovou válkou, jich bylo během holokaustu zavražděno 102 000. Zabito bylo při této genocidě také dalších 2000 židovských uprchlíků v Nizozemsku. Navzdory této temné historii 53 procent dotázaných nepovažuje Nizozemsko za zemi, v níž se holokaust odehrál. Pouze 22 procent všech respondentů bylo schopno identifikovat Westerbork, tranzitní tábor ve východním Nizozemsku, kam byli před deportací posíláni Židé, včetně Anne Frankové. Nyní je přitom tábor muzeem a památníkem.

Průzkum dále odhalil, že 60 procent respondentů nikdy nenavštívilo muzeum Dům Anne Frankové v Amsterodamu, kde se Anne, její sestra, rodiče a čtyři další Židé skrývali před nacistickými okupanty od roku 1942 do srpna 1944, kdy byli odhaleni a následně deportováni.

Anne a její sestra Margot zemřely v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Z osmi Židů, kteří se skrývali v tajném přístavku v Amsterodamu, přežil holokaust jen Annin otec Otto.