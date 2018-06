Reforma eurozóny je potřeba, uznala Merkelová. Francie jásá

Úřad francouzského prezidenta přivítal komentář německé kancléřky Angely Merkelové k reformám eurozóny a označil ho za pozitivní krok. Úřad tak reagoval na rozhovor Merkelové s německým listem Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Zdroj z francouzské vlády pak agentuře Reuters řekl, že rozhovor ukázal na jasný posun postoje Německa k francouzskému postoji.

Merkelová v rozhovoru vyloučila odpuštění dluhu pro Itálii, když uvedla, že princip solidarity mezi zeměmi eurozóny by neměl měnovou unii přeměnit v unii sdílející dluhy. Objasnila zde však také stanoviska Německa u dalších důležitých otázek, jako záchranný mechanismus eurozóny, investiční rozpočet eurozóny či obranná a azylová politika regionu.

Merkelová v rozhovoru uvítala některé návrhy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona k větší solidaritě v eurozóně i širší Evropské unii a nabídla doposud nejpodrobnější odpověď na jeho myšlenky. Merkelová se tak zřejmě snaží odvrátit hrozící spor s Paříží v době, kdy roste nervozita kvůli vývoji v Itálii a zvyšuje se napětí ve vztazích s USA.

Merkelová podpořila myšlenku přeměny záchranného fondu eurozóny ESM v Evropský měnový fond (EMF), který by poskytoval krátkodobé úvěry členským zemím ohroženým problémy se státním dluhem. Macron chce, aby EMF fungoval jako nárazník pro případné budoucí finanční krize v měnové unii, která se při dluhové krizi v roce 2009 ocitla blízko rozpadu.

Merkelová, která čelila kritice, že neodpověděla rychle a jasně na návrhy Macrona předložené v září, uvedla, že záchranný fond ESM není dostatečný, aby ochránil eurozónu před krizí. EMF by podle ní měl být doplněn o další opatření, která by posílila euro, včetně bankovní a kapitálové unie.

"Pokud bude celá eurozóna v nebezpečí, EMF musí být schopen garantovat dlouhodobé úvěry s cílem pomoci zemím," řekla Merkelová v rozhovoru. "Takové úvěry by mohly být rozložené na 30 let a podmíněné rozsáhlými strukturálními reformami." K tomu by fond mohl poskytovat krátkodobé úvěry, například na pět let, které by mohly pomoci zemím, které se dostanou do problémů kvůli mimořádným podmínkám.

Komentář Merkelové přivítal také menší koaliční partner, Sociálně demokratická strana Německa (SPD). SPD kritizuje zaměření konzervativců na úspory v eurozóně a tlačila na Merkelovou, aby se aktivněji připojila k Macronovým návrhům reforem. Zákonodárci z konzervativního bloku Merkelové mají však spíše chladný postoj k Macronovým návrhům. Podle svých slov se obávají, že jeho výzva k větší solidaritě může způsobit, že peníze německých daňových poplatníků se použijí na financování marnotratných členských států.

Merkelová a Macron se mají setkat spolu s některými ministry obou zemí v Německu 19. června, aby dokončili společný plán reforem eurozóny. Poté se budou snažit získat souhlas s plánem od svých evropských protějšků na summitu, který se uskuteční 28. a 29. června.