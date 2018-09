Řešení migrace? Kurz: Evropa se musí domluvit s okolními státy

Řešení migrační problematiky leží na vnější hranici Evropské unie a spočívá ve spolupráci s okolními zeměmi, míní rakouský kancléř Sebastian Kurz. Novinářům to premiér nynější předsednické země EU řekl ve čtvrtek ráno při příchodu na neformální unijní summit v Salcburku. Debata šéfů států a vlád o migrační problematice v noci na dnešek podle něj opět ukázala, že trvající diskuse o rozdělování migrantů unii se nijak výrazně neposunují a problematiku neřeší.

Migrační téma dominovalo ve středu společné večeři prezidentů a premiérů zemí unie. Kurz podotkl, že všichni přítomní podporují návrh na intenzivnější spolupráci s Egyptem, který předložil spolu s šéfem unijních summitů Donaldem Tuskem. Egypt je podle Kurze zemí, která v zásadě stoprocentně zastavila odjezdy lodí s migranty od svého pobřeží, jejíž správa je efektivní a jejíž politické vedení ví, že nelegální migraci je třeba zastavit.

Tusk už ve středu novinářům řekl, že plánuje počátkem příštího roku, zřejmě v únoru, v Káhiře uspořádat summit EU a Ligy arabských zemí.

Kurzovým cílem je podle jeho slov řešit migrační problematiku právě na vnější hranici unie. Potřebná je proto podle něj spolupráce nejen s Egyptem, ale i s dalšími státy na pobřeží severní Afriky, a podpora jejich pobřežních stráží. Je třeba zajistit, že lodě s migranty přes Středozemní nevyplují a pokud ano, že budou rychle zastaveny a vráceny. Kurz označil za nepřípustné, aby s pašeráky lidí na moři spolupracovaly nevládní organizace a aby se tyto organizace s cílem zabránit návratu uprchlíků do Libye a dopravit je k evropským břehům snažily dostat se k plavidlům s migranty dříve než lodě libyjské pobřežní stráže.

Debata mezi zeměmi EU o přerozdělování migrantů a žadatelů o azyl byla podle Kurze i ve středu večer mezi body diskuse premiérů a prezidentů unijních zemí. Podle rakouského kancléře, jehož předsednictví by mělo diskusi o reformě unijních azylových pravidel posunout dál, ale středeční večer překvapení nepřinesl a postoje zemí jsou nadále zásadně odlišné.

Kurz ale poznamenal, že podle jeho názoru si stále více států bloku uvědomuje, že diskuse na toto téma řešení migrační problematiky nepřinese.

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek ráno novinářům připomněl, že podle Evropské komise je stále možné finalizovat dohodu o reformě unijního azylového systému do eurovoleb v květnu příštího roku a Francie pro to podle něj udělá vše, co bude v jejích silách. Paříž hodlá bránit francouzské občany, ale také bránit své hodnoty; "solidarita souvisí s odpovědností, jak v migračních otázkách, tak v hospodářských či finančních a dalších," upozornil. Macron připustil, že názory unijních zemí na reformu azylového systému se dál liší, nakonec ale podle něj musí převážit společný zájem.

