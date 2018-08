Rodina Franka je proti jeho exhumaci. Hodlá právně bojovat

Rodina španělského diktátora Franciska Franka hodlá podniknout veškeré možné právní kroky s cílem zabránit vládě v odstranění jeho ostatků z památníku v Údolí padlých nedaleko Madridu. Informoval o tom v sobotu španělský tisk. Podle agentury Reuters nicméně zatím není jasné, zda by takový pokus měl šanci uspět.

Generál Francisco Franco i více než čtyři dekády po své smrti v roce 1975 rozděluje španělskou společnost. Někteří ho stále obdivují jako obránce katolické víry proti komunistům či za to, že ušetřil Španělsko bojů ve druhé světové válce. Pučem v létě 1936 ale Franco rozpoutal válku občanskou, která do roku 1939 stála životy více než půl milionu lidí. Poté zahájil Franco jako caudillo (vůdce) teror, jehož obětí se jen do roku 1945 stalo na 30 tisíc jeho odpůrců. Posledních pět poprav pro levicové aktivisty podepsal Franco dva měsíce před svou smrtí. Ještě dlouho po ní se o jeho zločinech veřejně moc nemluvilo, aby se neotevíraly staré rány.

Sedm vnoučat Franka vydalo společné prohlášení vyjadřující nesouhlas s plánem vlády na exhumaci, uvedly španělské listy El País, El Mundo a La Vanguardia. Prohlášení bylo podle španělského tisku mimo jiné reakcí na dekret, který v pátek schválila nová vláda socialistického premiéra Pedra Sáncheze s cílem zabránit možnosti právního napadení plánu na přemístění Frankových ostatků.

Údolí padlých, kde je spolu s tisíci oběťmi španělské občanské války pohřben Franco, je označováno za poslední památník fašistického vůdce v Evropě; na místě stojí 152 metrů vysoký kříž.

Zatím není zcela jasné, jaké právní kroky mohou příbuzní Franka podniknout, aby zabránili přemístění ostatků. Zmíněný dekret sice ještě musí schválit parlament, ale podle agentury Reuters se očekává, že se proti němu poslanci nepostaví.

Příbuzní v prohlášení vyjádřili naději, že "chuti po pomstě" ze strany vlády zabrání benediktinský řád, který spravuje památník v Údolí padlých.

Vládní dekret dává rodině Franka 15 dnů na to, aby se rozhodla, kam chce nechat diktátorovy ostatky přemístit. Pokud tak neučiní,rozhodne o tom vláda.

"Pokud se proti naší vůli uskuteční exhumace, budeme požadovat, aby nám byly ostatky navráceny a mohli jsme udělat křesťanský pohřeb," uvedla rodina v prohlášení.