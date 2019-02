Rozhovory o brexitu pokročily, tvrdí Londýn. Juncker odporuje

V rozhovorech s Bruselem dochází k pokroku, stále však zbývá spousta práce. Tak ve čtvrtek hodnotil mluvčí britské premiérky Theresy Mayové stav jednání o brexitu po její další cestě do belgické metropole, z níž nevzešel konkrétní výsledek. Mayová hovořila s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem, který ve čtvrtek naopak prohlásil, že není optimista, pokud jde o odvrácení brexitu bez dohody.

Jednání v Bruselu pokračují za účasti britského ministra pro brexit Stephena Barclaye a generálního prokurátora Geoffreyho Coxe. S unijními činiteli se zároveň schází lídr britské opozice Jeremy Corbyn.

Ve středu Mayová s Junckerem diskutovala o možných "právních zárukách", které by podtrhly dočasný charakter takzvané pojistky pro zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Britský ministr financí Philip Hammond označil tuto diskusi za důležitou a dodal, že je se svými kolegy odhodlán zabránit brexitu bez dohody.

Šéf EK Juncker ale dnes při vystoupení před Evropským hospodářským a sociálním výborem (EHSV) zapochyboval, zda bude nakonec obávaný scénář odvrácen. "Jestliže by nastal brexit bez dohody - a já to nemohu vyloučit - mělo by to strašlivé ekonomické a sociální důsledky, jak v Británii, tak na kontinentě, tudíž mé snahy mají za cíl zabránit nejhoršímu. Ovšem v tomto ohledu nejsem příliš optimistický," řekl.

Ministr Hammond v rozhovoru se zpravodajskou společností BBC uvedl, že o brexitové dohodě by britští poslanci mohli znovu hlasovat příští týden, záležet prý bude na "pokrocích během následujících dní". Agentura nicméně citovala nejmenovaný zdroj z britské vlády, podle kterého se Londýnu zřejmě kýžené úpravy podmínek brexitu do příštího týdne nepodaří vyjednat.

Pokud Mayová nedá poslancům do 27. února novou možnost vyjádřit se k "rozvodové" dohodě s EU, pak bude mít Dolní sněmovna příležitost projednat další postup. Opět by tak vstoupil do hry plán labouristické poslankyně Yvette Cooperové s cílem donutit vládu při pokračování patové situace k odkladu brexitu. Řada členů vlády přitom podle médií hrozí premiérce rezignacemi, tak aby mohli tento plán podpořit.