Rusko připravilo odvetný soubor sankcí, zná prý slabiny Západu

Moskva podle šéfky horní komory ruského parlamentu Valentiny Matvijenkové již připravila soubor odvetných sankcí proti západním zemím. Matvijenková v pátek zároveň podtrhla, že Rusko dobře zná slabiny Západu, citovala ji agentura TASS.

"Pokud jde o odvetné sankce, tak jsou také připraveny. Nebudou zrcadlit sankce proti Rusku. Dobře ale známe slabá místa Západu," sdělila předsedkyně horní komory ruského parlamentu Matvijenková.

Politička také ujistila, že vedení země se bude snažit minimalizovat dopady sankcí, které na Rusko uvaluje Západ kvůli invazi na Ukrajinu, a že stát bude nadále plnit své sociální závazky.

Váhavost západních zemí okolo spuštění nově postaveného plynovodu Nord Stream 2, který má přivádět plyn z Ruska po dnu Baltského moře do Německa, je podle ní dočasná. Matvijenková dodala, že i kdyby byl Nord Stream 2 do sankcí zahrnut, Rusko zůstává spolehlivým dodavatelem plynu do Evropy.

Německý kancléř Olaf Scholz již v úterý uvedl, že udělení souhlasu k provozu plynovodu Nord Stream 2 není kvůli nynějšímu postupu Ruska vůči Ukrajině možné.

"Jsem si jistá, že je to dočasné rozhodnutí. Stejného mínění jsou přinejmenším všichni zdravě myslící lidé, protože proč by jinak soukromé společnosti včetně Gazpromu do toho vkládaly značné prostředky," sdělila politička.

V noci na pátek se prezidenti a premiéři zemí Evropské unie shodli na zavedení dosud nejtvrdších sankcí proti Rusku za jeho agresi na Ukrajině. Postihy mají omezit ruský přístup ke kapitálu, míří na energetiku, dopravu či obchod. Zasáhnou také 70 procent ruského bankovního trhu, řekla po skončení více než šestihodinové schůzky předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Ve čtvrtek oznámily sankce proti Rusku také USA. Nová americká opatření míří proti dvěma největším ruským bankám - VTB a Sberbank -, proti dalším představitelům ruských "elit" i proti vývozu telekomunikačního vybavení a dalších technologií. Svůj dosud největší balík protiruských sankcí oznámila také například Británie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek ráno označil západní sankce za příliš slabé, důkazem je podle něj pokračující ruská agrese vůči jeho zemi.