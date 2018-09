Ruský novinář: Na Skripalovy cílili Rusové, ale ne nutně Putin

Útok na dvojitého tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dceru v Salisbury zosnovali Rusové, ale nemusel jej nutně schválit prezident Vladimir Putin, napsal v listu The Guardian ruský novinář Alexej Kovaljov.

Když dva muži, které britské úřady obvinili z útoku, ve čtvrtek v ruské státní televizi tvrdili, že se do Salisbury vydali dvakrát prohlédnout si katedrální věž, moderátorka jen stěží zadržela smích, konstatuje novinář. Podle jeho názoru má dvojice stále co vysvětlovat - například proč se jejich pasy liší jen jediným číslem.

Ani ruští diplomaté nevědí, jak mají na obvinění reagovat - o útoku by v první řadě nic nevěděli, píše Kovaljov. Špióny nasazené na ambasádách nazývají bez pocitu náklonnosti "sousedé" a ti jim o svých operacích nereferují.

Navíc jak ruští diplomaté, tak veřejní činitelé v časech krize špatně zvládají styk s veřejností. "Ruské ministerstvo zahraničí dokáže nabídnout jen planý a afektovaný řev - který i lidé loajální (Moskvě) považují za nemístný a zbytečný -, protože přiznat cokoli veřejně není možné. A trollové budou trollovat a ruská státní média lhát a popírat, protože to zkrátka vždycky dělají," napsal ruský novinář.

Tvrdí, že útok na Skripalovy se mohl odehrát podle dvou scénářů. Pokud za ním stojí Putinova nenávist k přeběhlíkům, jak píše list The New York Times, pak ruskému prezidentu chybí strategická předvídavost a nechal se unést osobní nevraživostí na úkor dlouhodobých zájmů Ruska. Jestliže nevzal v úvahu možné sankce, vypovězení diplomatů a celosvětovou opozici vůči Rusku, nebo pokud mu to bylo zkrátka jedno, pak jakékoli rozumné jednání s ním jednoduše není možné.

Druhou možnost, tedy že Putin útok neinicioval, považuje Kovaljov za horší variantu, a to jak pro Rusko, tak pro celý svět. Znamenalo by to, že ruský prezident nemá svůj bezpečnostní aparát pod kontrolou a jeho členové na vlastní pěst podnikají čím dál agresivnější odvetné mise v Rusku i v zahraničí.

"Vidět v Putinovi vševědoucího, všemocného a polobožského diktátora, který má zmapovaný každý krok svých přisluhovačů, je sice lákavé, ale realita je mnohem přízemnější - a jde z ní hrůza," uzavírá Kovaljov.

Kovaljov žije v Moskvě a píše o propagandě, falešných zprávách a ruských státních médiích převážně na server noodleremover.news. S obdobnou tématikou přispívá i do časopisu Wired či do listu The Guardian.