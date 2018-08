Salvini na imunitě nelpí. Italy bráním s čím dál větší vervou, říká

Italský ministr vnitra a šéf protiimigrační Ligy Matteo Salvini, vyšetřovaný kvůli zadržování migrantů na lodi Diciotti, nestojí o imunitu. Tvrdí, že jen konal svou práci a že by to udělal znovu. Jeho koaliční partner Luigi Di Maio se jej zastal, ale hájil i práci prokuratury. V protestním Hnutí pěti hvězd (M5S), které Di Maio vede, se ale zformovalo křídlo, které s tvrdou migrační politikou nesouhlasí, napsal list La Repubblica. Salvini čelí podezření z "únosu, nezákonného zadržování osob a zneužití pravomoci".

Vicepremiér a šéf Ligy řekl, že strach nemá a že nepožádá Senát, aby jej odmítl zbavit imunity. Na sociálních sítích se v neděli rychle šířil jeden z jeho příspěvků na Facebooku. Svou fotografii s rybářským prutem a rozpitým půllitrem piva Salvini doprovodil komentářem: "Italy bráním s čím dál větší vervou. Na zdraví těm, co vyšetřují, co urážejí, i těm, co nás nemají rádi!"

Di Maio, který je rovněž vicepremiérem, se svého koaličního partnera zastal. Může podle něj dál vykonávat funkci ministra vnitra, "protože neporušil etický kodex, který stanovila koaliční smlouva". Hájil ale i postup prokuratury, která vyšetřování musela zahájit. V prvním případě na sebe vzala zodpovědnost vláda, ve druhém jde o zodpovědnost institucí, řekl Di Maio.

Podle deníku La Repubblica se proti postupu ministra vnitra, který telefonicky vylodění migrantů zakázal, hlasitě ozvalo křídlo M5S, jež se zformovalo kolem předsedy Poslanecké sněmovny Roberta Fica. Proti kritice prokurátora se výrazně ohradili i představitelé místní správy na Sicílii, kde loď kotvila.

Vedle Albánie a Irska, které přijmou po zhruba dvaceti běžencích, se o většinu migrantů z lodi Diciotti v Itálii postará katolická církev. Uprchlíci strávili na lodi italské pobřežní stráže pět dnů na moři a dalších pět dnů v sicilském přístavu Katánie. Z lodi mohli nejprve vystoupit pouze nemocní a nezletilí. Salvini vylodění migrantů podmiňoval tím, že si je mezi sebou rozdělí unijní státy.

"Bude to studený podzim, uděláme odvážný zákon o rozpočtu, ale vzhledem k tomu, jak se k nám v Evropě zachovali kvůli migraci, říkám si, co udělají v reakci na rozpočet," řekl v neděli Di Maio. Oba vicepremiéři i premiér minulý týden pohrozili, že pokud EU problém běženců na lodi Diciotti nevyřeší, Itálie nebude přispívat do rozpočtu EU.