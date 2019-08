Salvini zakázal zakotvit lodi s migranty, přijme jen ženy a děti

Italský ministr vnitra Matteo Salvini zakázal další lodi se zachráněnými migranty vplout do výsostných vod země, souhlasil ale, aby se v Itálii vylodili lidé se zdravotními problémy, ženy a děti. Informovala o tom ve čtvrtek agentura ANSA. Zákaz se týká plavidla Mare Jonio italské neziskové iniciativy Mediterranea, které vzalo ve středu na palubu 99 lidí z potápějícího se člunu. Ve skupině je 26 žen, 22 dětí do deseti let a dalších šest nezletilých.

Loď se nyní nachází asi 24 kilometrů od ostrova Lampedusa, tedy na hranici italských výsostných vod, kam zatím nesmí vplout. Ve čtvrtek ráno provedla na palubě inspekci hlídka italské finanční stráže, uvedla organizace na svých internetových stránkách. Posádka na twitteru napsala, že žádá o povolení zakotvit i vzhledem ke špatnému počasí, na moři jsou nyní dva metry vysoké vlny, kvůli nimž trpí lidé na palubě silnými nevolnostmi.

Mare Jonio je tento týden už druhou lodí, která u italských úřadů neuspěla s žádostí o povolení zakotvit. V úterý Salvini zakázal vjezd do přístavu lodi Eleonore německé nevládní organizace Lifeline, která má na palubě stovku zachráněných migrantů z Afriky. Plavidlo nyní pluje v mezinárodních vodách poblíž Malty.

Salvini, který stojí v čele nacionalistické strany Liga, prosadil od nástupu do úřadu ministra loni na jaře přísnou protiimigrační politiku. V jejím rámci uzavírá přístavy lodím nevládních organizací s migranty, protože podle něj napomáhají pašerákům v nelegální migraci. Za porušení zákazu hrozí vysoké pokuty i vězení.

Vedení ministerstva vnitra se však zřejmě už brzy změní, protože po vládní krizi, kterou Salvini vyvolal, se nyní v Itálii formuje nová vláda, na níž se Liga nebude dál podílet. Společný kabinet vytvoří populistické Hnutí pěti hvězd (M5S) a levicová Demokratická strana (PD), které mají k migraci méně vyhrocený postoj.