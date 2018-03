Seehofer je hrdý na ukončení "politické doby ledové" s Českem

Končící bavorský premiér Horst Seehofer (CSU) je velmi hrdý na to, že se za jeho téměř desetiletého působení v úřadu podařilo výrazně zlepšit vztahy s Českou republikou. Osmašedesátiletý politik, který se ve středu má stát ministrem vnitra, to řekl na tiskové konferenci v Berlíně.

"Celou svou politickou kariéru jsem se snažil o rozumné bilaterální vztahy ke státům na tomto světě a jako pro bavorského ministerského předsedu to platí zvláště pro země střední a východní Evropy," uvedl Seehofer. "Po 40 letech jsme ukončili napětí mezi Bavorskem a Českem. Za těch 40 let nebyl žádný český premiér v Bavorsku ani bavorský v Praze. Na to jsem velmi hrdý," poznamenal také.

O tom, že Seehofer ukončení "politické doby ledové" s Českem skutečně považuje za jeden ze svých největších úspěchů, svědčí i to, že ho podle německých médií na prvním místě zmínil v dopise, v němž oficiálně oznámil svou rezignaci šéfce bavorského zemského sněmu.

Podobně šéf Křesťanskosociální unie (CSU) hovořil už loni na sjezdu své strany. "Jeden bod, na který všichni můžeme být hrdí, je usmíření mezi Českem a Bavorskem," řekl tehdy Seehofer. Za pomoc v tomto procesu poděkoval sudetským Němcům a jejich šéfovi Berndu Posseltovi.

Právě zlepšení vztahů mezi Českem a sudetskými Němci bylo klíčem ke změně vztahu mezi Prahou a Mnichovem. Ke zlepšení vztahů přispěly smířlivé kroky z obou stran. Zatímco sudetští Němci se vzdali majetkových nároků, česká strana opakovaně vyjádřila lítost za příkoří způsobená Němcům při odsunu po druhé světové válce.

Seehofer skončí v tomto týdnu v čele bavorské vlády kvůli propadu CSU v zářijových parlamentních volbách. V čele kabinetu ho nahradí bavorský ministr financí Markus Söder.