Šéf britské sněmovny: Zákon proti brexitu bez dohody nelze obejít

Snažit se ignorovat zákon kvůli prosazení brexitu by bylo jako chtít vykrást banku a obhajovat to tím, že peníze budou věnovány na charitu. V projevu v Curychu to ve čtvrtek podle agentury řekl předseda dolní komory britského parlamentu John Bercow. Brexit bez dohody podle něj nemůže v aktuálním termínu odchodu Británie z Evropské unie nastat bez souhlasu zákonodárců. Opustit unii se rozhodli britští voliči v referendu z roku 2016.

"Máme zákon, který uvádí, že před 31. říjnem by neměl nastat odchod bez dohody, pokud to nebude vůle britského parlamentu. To je zákon platný v naší zemi. O tom nelze vyjednávat," citoval Reuters šéfa Dolní sněmovny. "Argumentovat, že je legitimní tento zákon ignorovat, protože vás k tomu vede ušlechtilý cíl uskutečnit brexit do daného data, nelze o nic více, než hájit vyloupení banky výmluvou, že máte plně v úmyslu výtěžek loupeže věnovat na skvělý charitativní účel," dodal Bercow.

Britský parlament na začátku měsíce schválil návrh zákona, který dává vládě čas do 19. října, aby prosadila v parlamentu dohodu o podmínkách brexitu, nebo aby od zákonodárců získala svolení pro neřízený odchod z EU. Jestliže nebude splněna ani jedna z těchto podmínek, musí kabinet na základě nového opatření požádat o další odklad brexitu, tentokrát do 31. ledna 2020. Zákon zároveň vládě ukládá přijmout jakoukoli následnou nabídku unijní "sedmadvacítky", i kdyby nový termín brexitu nestanovila podle britské žádosti.

Britská vláda přesto trvá na tom, že odchod bez dohody v aktuálním termínu brexitu je stále ve hře. "Ať se stane cokoli, je životně důležité, abychom se připravili na odchod bez dohody... připravíme se na odchod bez dohody 31. října," řekl dnes zpravodajské společnosti BBC premiér Boris Johnson.

Dohoda o rozluce, kterou vyjednala jeho předchůdkyně Theresa Mayová na začátku roku, ztroskotala v britském parlamentu a Johnson požaduje přepracování takzvané irské pojistky, která je v ní obsažena. Unijní lídři ale tento týden zdůrazňují, že Londýn nepředložil žádný konkrétní návrh alternativního mechanismu.

"Nechci přehánět pokrok, který jsme učinili, ale k pokroku dochází," uvedl v rozhovoru Johnson. Británie podle něj chce opustit zákony a společnou obchodní politiku EU a zároveň zabránit obnovení hraničních kontrol mezi Irskou republikou a Severním Irskem. "Myslíme si, že to dokážeme. (...) Myslíme si, že ten problém můžeme vyřešit," dodal.