Šéf EP: Londýn nemá nové návrhy, chceme původní variantu pojistky

Británie dosud nepřišla s novými funkčními návrhy, které by oživily šanci na přijetí brexitové dohody. Novinářům to řekl předseda Evropského parlamentu (EP) David Sassoli po jednání šéfů parlamentních politických skupin s hlavním brexitovým vyjednavačem EU Michelem Barnierem. EP podle Sassoliho chystá rezoluci odmítající schválení dohody bez takzvané irské pojistky. Parlament ale podporuje možný případný návrat k původní variantě tohoto opatření, které by se vztahovalo jen na Severní Irsko, a nikoli zbytek Británie, dodal Sassoli.

"Rádi bychom se bavili o alternativních návrzích, ale bohužel žádné nejsou," prohlásil Sassoli. Europoslanci podle něho budou příští týden na plenárním zasedání ve Štrasburku hlasovat o rezoluci, která vyloučí úplné vypuštění zmíněné pojistky z brexitové dohody.

Právě o to usiluje britský premiér Boris Johnson, který ve středu zopakoval své dlouhodobé tvrzení, že Británie opustí EU na konci října s dohodou či bez ní. Druhou variantu mu přitom zapovídá zákon přijatý minulý týden, podle něhož musí premiér požádat EU o další odklad odchodu, pokud se mu dohodu vyjednat nepodaří.

Někteří diplomaté tento týden hovořili o tom, že mají z Londýna náznaky možné změny britského postoje směrem k variantě ponechávající dočasně v celním prostoru EU pouze Severní Irsko. Sám Johnson však popřel, že by tuto možnost zvažoval.

Chystané prohlášení EP podle Sassoliho konstatuje, že případný brexit bez dohody bude výhradně vinou samotné Británie. Europoslanci se rovněž chystají vyzvat Londýn, aby za každých okolností dodržel své finanční závazky vůči unii.