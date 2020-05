Šéf populistické Ligy Severu v době pandemie ztrácí sympatie voličů

Pandemie covidu-19, kvůli níž přijaly vlády omezení volného pohybu i ekonomické činnosti, díky čemuž se mnohde podařilo šíření nákazy stabilizovat, překreslila v některých zemích politické mapy. Například v Itálii vzrostla podpora voličů premiérovi Giuseppemu Contemu, zatímco radikálně pravicový opoziční politik Matteo Salvini podle průzkumu z minulého týdne výrazně ztratil.

Jako zoufalý pokus dostat se na stránky novin hodnotí někteří akci exministra vnitra Salviniho, který tento týden s černou rouškou lemovanou barvami italské vlajky strávil s několika desítkami zákonodárců své strany noc v budově Senátu. Chtěl tak protestovat proti podle něj nedostatečným krokům vlády na záchranu ekonomiky zasažené omezeními kvůli pandemii. Také ale potřeboval získat pozornost, když nemůže pořádat mítinky v ulicích, napsal v pátek deník La Vanguardia.

Tanti di voi ci hanno chiesto di rimanere in Parlamento fino a che dal governo non arriveranno risposte concrete agli Italiani su: mascherine e protezione sanitaria per tutti, cassa integrazione non ancora arrivata ai lavoratori, (1/3) pic.twitter.com/eTubd9oZyj