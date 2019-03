Šefčovič se vymezil vůči Čaputové. Sjednotím voliče, říká

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič se už v první televizní debatě po sobotním prvním kole voleb prezidenta Slovenska vymezil vůči právničce Zuzaně Čaputové, s níž bude 30. března soupeřit o hlasy voličů v rozhodujícím kole výběru příští hlavy státu. Šefčovič poukázal na liberální názory Čaputové, která se ziskem 40,57 procenta hlasů sobotní hlasování přesvědčivě vyhrála. Pro Šefčoviče hlasovalo 18,66 procenta voličů.

"Paní Čaputová oslovila 40 procent lidí, kteří nemají takový problém s tématy, která budou důležitá v diskusi. Ať už je to pozitivní vnímání otázky (migračních) kvót nebo otázky migrace. Ať je to liberální přístup k hodnotám, které Slovensko dlouho drželo nad vodou, a to hodnoty křesťanské," řekl Šefčovič v debatě na hlavním televizním kanálu veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska.

Dlouholetý diplomat Šefčovič odmítl možnost adopcí dětí homosexuálními páry, což Čaputová v kampani označila za lepší možnost, než aby nezletilí vyrůstali v dětských domovech. Šefčovič se už dříve přihlásil k tradiční rodině a ke křesťanským hodnotám, byť sám v 80. letech vstoupil do komunistické strany, která v komunistickém Československu pronásledovala církve.

"To, na čem stavím, jsou tradiční křesťanské hodnoty, a to je soucit a láska k bližnímu i k lidem, kteří jsou minoritou. Považuji za dobré, aby se země sjednotila na hodnotovém základě," reagovala Čaputová. Dodala, že její liberální názory nejsou součástí volebního programu a že jde o její osobní postoj.

Kandidátka v kampani vsadila na hesla o spravedlivém a poctivém Slovensku a na potřebu změny, kterou po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky požadovali lidé ne největších demonstrací od roku 1989. Odmítla rovněž vést útočnou kampaň.

Šefčoviče v prezidentských volbách podporuje nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie, jejíž předseda Robert Fico před rokem v zájmu řešení politické krize po zmíněné dvojnásobně vraždě odstoupil z funkce premiéra.

Šefčovič v televizní debatě také řekl, že chce sjednotit voliče, kterým záleží na sociálních hodnotách a na tom, aby Slovensko zůstalo křesťanskou zemí.

Tradiční hodnoty prosazovali v kampani i další dva prezidentští kandidáti, soudce nejvyššího soudu Štefan Harabin a šéf krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko Marian Kotleba. Oba získali dohromady čtvrtinu hlasů. Jak Harabin, tak Kotleba v kampani ale slovně útočili na Čaputovou a Šefčoviče i za jejich proevropské názory.

Šefčovič si stěžoval na údajnou neobjektivnost některých médií vůči své osobě. Jako příklad uvedl postup listu Sme, který na své titulní stránce sobotního vydání otiskl ilustrační snímek hlasovacího archu, jež na rozdíl od originálu neobsahoval jména odstupivších kandidátů a u některých kandidátů byla nesprávně uvedena jejich volební čísla. List připustil, že ilustrace byla nepřesná, odmítl ale snahu o jeho zatahování do předvolebního boje.