"Sex jedině s čepičkou!" Prostitutky bojují za svá práva

Ve čtvrti červených luceren v Amsterodamu chtějí zevlouni zvěčnit podobu jedné ze sexuálních pracovnic. Za výlohou si však prostitutky téměř nevšímají turistů, jež si připadají jako v zoologické zahradě, píše francouzský deník Le Monde.

Onoho horkého letního večera je De Wallen, ve světě spíše známá jako Red Light District (čtvrť červených luceren), ještě teplejší než obvykle. Přicházejí turisté v tričku a šortkách, někdy v organizované skupině nebo v párech, a toulají se ulicemi, kde se sex otevřeně prodává a vystavuje v osvětlených výlohách s červenými záclonkami. Bary jsou plné a ulice rovněž.

V srdci této čtvrti se nachází Informační centrum prostitutek (PIC). Založila ho bývalá prostitutka Mariska Majoorová v roce 1994. Toto centrum je útulkem, místem, kam se prostitutky, ženy či transgenderové osoby, chodí uvolnit a informovat.

Zde nalézáme Dinah Bonsovou v doprovodu kolegyň, které založily My Red Light, kolektiv sexuálních pracovnic, které od loňského května samy spravují 14 výloh ve čtyřech budovách. "Chceme být nezávislé, proto jsme si tento spolek založily," říká.

This is Belle, a statue in the Red Light District of Amsterdam dedicated to respect sex workers all over the world. Today sex workers world wide will march in Amsterdam to Belle to call out for more rights.https://t.co/gPGvU4Nvh0#SexWorkersatAIDS2018 #amsterdam #AIDS2018 pic.twitter.com/Qw5FW0fSUb