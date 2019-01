Školy v Bavorsku plánují zavést záchody pro třetí pohlaví

Některé základní školy v okolí bavorské metropole Mnichova zvažují, že v budoucnu v nich budou kromě záchodků pro chlapce a dívky také toalety pro třetí pohlaví. Platí to konkrétně pro nové školní budovy v obcích Pullach, Taufkirchen a Garching, informovala agentura DPA.

V Pullachu myšlenku toalety pro třetí pohlaví razí externí poradkyně, potvrdila DPA mluvčí obce. Zatím ale záležitost podle ní do plánování zahrnuta nebyla. To v Garchingu už je podle deníku tzv. zřízení záchodů pro osoby s nejednoznačným pohlavím zahrnuto do plánů a v Taufkirchenu nápad zkoumá příslušná architektonická kancelář.

Německo od listopadu 2013 jako první evropská země zavedlo možnost neuvádět u dětí v rodných listech ani mužské, ani ženské pohlaví. Týká se to lidí, kteří se narodili s nejasným pohlavím, nebo jim genderové vymezení na muže a ženu nevyhovuje. Ve světě je neurčité pohlaví oficiálně uznáváno například v Austrálii, na Novém Zélandu, v Kanadě nebo v některých státech Asie; v Evropě už také v Rakousku, Dánsku či Portugalsku.