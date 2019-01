Slováky v rakouském baru popálil hořící rum

Čtyři slovenští turisté utrpěli v hotelovém baru v rakouském Saalfeldenu popáleniny obličeje, které jim způsobila hořící lahev rumu. Lahev se vzňala, když barman připravoval flambovaný koktejl, vyplývá z informací rakouské policie.

Incident se stal ve středu krátce před půlnocí. Z dosud neobjasněné příčiny lahev vysokoprocentního rumu začala hořet silným plamenem. Slovenští hosté stáli v bezprostřední blízkosti. Tři zranění byli převezeni do nemocnice v Zell am See, jeden byl ošetřen na místě.