Slovenská vláda navrhla jednodušší vstup zájemců do aktivních záloh armády

Slovensko chce zjednodušit podmínky vstupu zájemců do aktivních záloh armády s cílem přilákat do nich mladé lidi a odborníky z civilní oblasti bez předchozích vojenských zkušeností. Ministr obrany Jaroslav Naď po středečním schválení návrhu novely příslušného zákona vládou novinářům řekl, že při přípravě záměru se Bratislava inspirovala Českou republikou. Předlohu ještě projedná parlament, ve kterém kabinet premiéra Eduarda Hegera nemá většinu a který vládě loni v prosinci vyslovil nedůvěru.

Nově by zájemci o zařazení do aktivních záloh armády, kteří nemají vojenské zkušenosti, nemuseli absolvovat dobrovolnou vojenskou přípravu. Tu tvoří jednorázový výcvik v trvání nejdéle 11 týdnů. Základní výcvik a odborné kurzy by zájemci, kteří v minulosti nebyli na vojenské službě, měli podstoupit až po uzavření dohody o zařazení do armádních záloh.

V současnosti mohou být do aktivních záloh na Slovensku zařazeni vojáci v záloze. Slovenská armáda je už léta profesionální, podle veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska má jen 200 záložníků.

"Nebyl vytvořen reálně fungující systém aktivních záloh. Je to inspirováno Českou republikou, kde to funguje. Ukázalo se, že tento model přinesl několik tisíc žadatelů o aktivní zálohy," řekl Naď. Dodal, že záměrem ministerstva je přilákat do aktivních záloh tisíce lidí.

Členové aktivní zálohy slovenské armády, kteří mají také nárok na finanční odměnu, mohou být v době míru nasazováni například na pomoc při odstraňování následků živelních pohrom, průmyslových havárií či při hromadném příchodu cizinců do země. Za krizové situace by zase byli povoláni do mimořádné služby.

Česká armáda své aktivní záložníky spolu s profesionálními vojáky nasadila například do mnohonárodní bojové jednotky NATO na Slovensku, která se pod českým velením zformovala v rámci posílení východního křídla Severoatlantické aliance po ruské invazi na Ukrajinu z loňského února.

Loni Slovensko ohlásilo plán postupného zvyšování počtu vojáků na cílový stav 22 000 v roce 2035. Pro rok 2022 byl počet profesionálních příslušníků slovenské armády stanoven na 14 100.