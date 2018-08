Slovensko lhalo polským úřadům ohledně letadla s Vietnamcem

Slovenské úřady lhaly svým polským kolegům při žádosti o povolení přeletu vládního letadla, na jehož palubě se podle některých informací loni v létě mohl nacházet i unesený vietnamský podnikatel. S odvoláním na informace, které poskytlo slovenské ministerstvo zahraničí jednomu z parlamentních výborů, to napsal slovenský list Denník N. Kvůli vyšetřování kauzy možného zapojení Bratislavy do únosu bývalého vietnamského komunistického funkcionáře Trinh Xuan Thanha z Německa do vlasti bylo na Slovensku zbaveno mlčenlivosti několika desítek lidí.

Slovensko poskytlo vietnamské vládní delegaci, která se v Bratislavě setkala s tehdejším slovenským ministrem vnitra Robertem Kaliňákem, svůj vládní speciál na cestu z Prahy do Bratislavy a následně ze slovenské metropole do Moskvy.

Slovenské úřady podle slovenských medií žádost o povolení přeletu letadla přes Polsko do Ruska nejprve zdůvodňovaly tím, že na palubě bude vietnamský ministr. Když to polské straně nestačilo, další den letecký útvar slovenského ministerstva vnitra žádost změnil s odůvodněním, že jde o přepravu slovenského ministra vnitra s delegací na pracovní cestu do Ruska. Podle dřívějšího sdělení ministerstva vnitra ovšem Kaliňák na palubě letadla během zmiňovaného letu nebyl.

Slovenská média již dříve spekulovala, že Slovensko v žádosti o přelet svého vládního letadla přes Polsko záměrně uvedlo Kaliňákovo jméno, aby polské úřady povolení udělily. Ministerstvo vnitra tehdy v reakci tvrdilo, že při zapůjčení vládního letadla se příslušný let označuje jako přeprava ministra vnitra bez ohledu na to, zda ministr skutečně bude na palubě stroje.

Německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung na konci července napsal, že berlínští vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že Vietnamec byl přepraven slovenským vládním letadlem. Bývalý slovenský ministr vnitra Kaliňák ale opakovaně odmítl možnost, že by se Slovensko na únosu Vietnamce vědomě podílelo. Na post ministra rezignoval Kaliňák po tlaku veřejnosti a části koalice po dosud nevyšetřené únorové vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.