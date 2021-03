Slovensko zatím neoznámilo detaily o kontrole Sputniku V

Slovenské úřady zatím neoznámily podrobnosti o chystané kontrole ruské vakcíny Sputnik V, kterou budou moci lékaři používat při očkování proti covidu-19 a která nebyla dosud registrována unijní lékovou agenturou EMA. Vyplývá to z odpovědi tamního ministerstva zdravotnictví a státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ministerstvo pouze ohlásilo kontrolu šarže. První zásilku Sputniku V Slovensko dostalo v pondělí.

"Ve spolupráci se státním ústavem pro kontrolu léčiv se prověří šarže a následně se oznámí, kdy očkování oficiálně začne. Zájemci o očkování vakcínou budou potvrzovat, že vědí, že jde o vakcínu bez schválení v evropské lékové agentuře," uvedla mluvčí slovenského ministerstva zdravotnictví Zuzana Eliášová.

Podle ministerstva stejně jako u jiných neregistrovaných léčiv, jejichž použití je povoleno na ministerskou výjimku, i v případě Sputniku V plnou odpovědnost za jeho použití ponese lékař.

Ministr zdravotnictví Marek Krajčí v pondělí řekl, že očkování Sputnikem V začne na Slovensku nejdříve za dva týdny. Z členských zemí EU ruskou vakcínu už dříve začalo používat Maďarsko.

Mluvčí slovenského SÚKL Magdaléna Jurkemíková v souvislosti se Sputnikem V řekla, že ústav komunikuje s ministerstvem zdravotnictví. SÚKL, jehož šéfka už dříve doporučila používat při očkování proti covidu-19 pouze registrované vakcíny, v únoru uvedl, že by měl být požádán o stanovisko k bezpečnosti, účinnosti a kvalitě ruské vakcíny. To by znamenalo, že úřad bude vyžadovat od výrobce Sputniku V stejné informace, které jsou potřebné pro řádnou registraci vakcíny. Vzhledem k tomu, že výrobce sídlí mimo Evropskou unii, vykonat by se u něj měla inspekce. Podle SÚKL je síť expertů vybudována na úrovni EU a EMA a registraci na evropské úrovni ústav označil za nejvhodnější postup. Výrobce Sputniku V podle dostupných informací zatím nepožádal EMA o schválení vakcíny pro použití na území EU.

Ruskou vakcínou se podle pondělního oznámení začal zabývat také český Státní ústav pro kontrolu léčiv. Podle své mluvčí má jen omezené množství informací, ze kterých není možné učinit žádné závěry. Prezident Miloš Zeman požádal svého ruského kolegu Vladimira Putina o dodávky Sputniku V do Česka. Kreml v reakci ale uvedl, že nedokáže vyhovět všem žádostem o poskytnutí vakcíny, objem výroby to zatím neumožňuje.