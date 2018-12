Slovenský soud poslal 12 lidí z Greenpeace do vazby

Slovenský soud v neděli uvalil vazbu na aktivisty ekologické organizace Greenpeace, kteří ve středu na protest proti těžbě uhlí vylezli na těžební věž dolu Nováky na středním Slovensku. Sdělila to slovenská pobočka Greenpeace. Policie 12 aktivistů, mezi nimi i dva české občany, po protestu obvinila.

Právní zástupci obviněných podali proti rozhodnutí soudu první instance stížnost. Kvůli pochybnostem ohledně nestranného postupu justičních orgánů také vznesli námitku podjatosti.

"V dosavadním řízení nebylo dostatečně zohledněno, že postupem obviněných aktivistů došlo k nenásilnému výkonu jejich ústavního práva na svobodu projevu, kterým neohrozili život a zdraví jiných lidí," uvedl právník Lukáš Opett.

Greenpeace verdikt soudu kritizoval. "Považujeme rozhodnutí soudu za bezprecedentní. Aktivisté nejsou zločinci, kteří by měli být stíháni vazebně. Klidně a nenásilně se postavili proti těžební firmě HBP, která desetiletí představuje zátěž pro region a Slovensko," uvedla ředitelka slovenské pobočky Greenpeace Ivana Kohutková.

Aktivisté během protestu na věži zmiňovaného dolu vyvěsili transparent proti těžbě uhlí a upozornili na znečištění přírody a ohrožení zdraví lidí. Policie je obvinila z poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení, za což v případě prokázaní viny hrozí několikaleté vězení.

Důl v Novákách provozuje soukromá společnost Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), která hnědé uhlí dodává i do tepelné elektrárny Nováky a která na těžbu uhlí pro energetické účely dostává dotace. Slovenský ministr hospodářství Peter Žiga v listopadu řekl, že Bratislava plánuje v roce 2023 ukončit poskytování zmiňovaných dotací, které platí odběratelé elektrické energie v cenách elektřiny.

12 activists are being criminally charged for peacefully protesting against a polluting coal mine and could face 1 to 5 years in jail. Activism is not a crime. RT to show your support. ✊ #ActivismIsNotACrime #EndCoal pic.twitter.com/arqPzOymes