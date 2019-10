Šokující průzkum v Británii: Násilí vůči poslancům je v pořádku

Část Britů se domnívá, že násilí vůči britským poslancům má smysl, pokud by znamenalo, že se tak podaří prosadit příslušný názor na brexit. Plyne to podle serveru televize Sky News z průzkumu veřejného mínění, který uskutečnily univerzity v Edinburghu a Cardiffu.

Spoluautor sondáže Richard Wyn Jones uvedl, že jej výsledky ankety šokovaly.

Mnoha účastníkům průzkumu by také nevadilo, pokud by byl při případných brexitových protestech někdo zraněn. I vážné zranění by podle některých respondentů bylo cenou, kterou by stálo za to zaplatit. K takovému názoru se kloní 69 procent zastánců odchodu Británie z EU v Anglii, 62 procent ve Skotsku a 70 procent ve Walesu. V opačném táboře je to 57 procent v Anglii, 56 procent ve Skotsku a 57 procent ve Walesu.

"Moc často se nestává, že by mnou výsledky nějakého průzkumu otřásly. V tomto případě jsem přímo šokován," uvedl Wyn Jones. Překvapilo jej, kolik lidí se domnívá, že násilí je možný důsledek brexitu, ale také to, že mnoho lidí z obou skupin považuje násilí za ospravedlnitelné, pokud by vedlo ke kýženému výsledku.

Policejní doprovod

Průzkum ukázal, že násilí vůči poslancům považuje kvůli brexitu za ospravedlnitelné 71 procent zastánců odchodu Británie z EU v Anglii, 60 procent ve Skotsku a 70 procent ve Walesu. Mezi zastánci setrvání Spojeného království ve společenství to bylo 58 procent v Anglii, 53 procent ve Skotsku a 56 procent ve Walesu.

Britští poslanci se s výhrůžkami setkávají kvůli brexitu pravidelně a není výjimkou, že Dolní sněmovnu opouštějí v policejním doprovodu. Jen krátce před referendem o brexitu v roce 2016 byla zavražděna labouristická poslankyně Jo Coxová, která se zasazovala o setrvání země v Evropské unii.