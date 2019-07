Soud obvinil čtyři teenagery, kteří zmlátili lesbický pár

Čtyři teenageři ve věku od 15 do 17 let byli v Londýně obviněni ze zločinu z nenávisti kvůli homofobnímu útoku, který v květnu spáchali na lesbickém páru v nočním autobuse. Incident přitáhl ze strany veřejnosti velkou pozornost a tvrdé odsouzení potom, co ho jedna z napadených žen popsala na sociálních sítích. Zprávu přinesl server The Telegraph.

Melania Geymonatová a její přítelkyně Chris byly skupinkou mladých lidí napadeny potom, co odmítly vyhovět žádosti, aby se před jejich zraky začaly líbat. Soud Highbury Corner Youth Court v Londýně tak ve čtvrtek obvinil ze zločinu z nenávisti 15letého, dva 16leté a jednoho 17letého chlapce.

Před soudem stanou všichni čtyři 21. srpna. Jeden z obviněných je navíc také souzen za krádež a manipulaci s cizím majetkem, druhý za držení marihuany.

Útok na ženy tehdy rychle odsoudila bývalá premiérka Theresa Mayová. "Byl to odporný útok. Nikdo by neměl skrývat to, kým je nebo koho miluje. Společně musíme pracovat na vymýcení takového nepřijatelného násilí spáchaném vůči komunitě LGBT," vyzývala.

Své k tomu řekl i starosta Londýna Sadiq Khan. "Šlo o nechutný a misogynistický útok. Nenávistné zločiny proti komunitě LGBTQ nebudou v Londýně tolerovány. Policie už to vyšetřuje. Pokud máte k tomu nějaké informace, nahlaste jim to," tweetoval starosta poté, co se o útoku dozvěděl.

Geymonatová průběh celé situace popsala v obsáhlém příspěvku na svém facebooku. "Jsem unavená z toho, že je na mě nahlíženo jako na sexuální objekt. Přitom zjišťuji, že podobné situace jsou u mých gay přátel obvyklé. Jsou zmláceni jen proto, že mohu být zmláceni," napsala.