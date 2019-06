Lesby se odmítly líbat, tak je surově zmlátili a okradli

Skupina čtyř mužů ve středu napadla a zmlátila v nočním autobusu v Londýně mladý lesbický pár. Důvodem jejich fyzického násilí byl nesouhlas žen, které se odmítly pro jejich potěšení před nimi líbat. Policisté Scotland Yard případ vyšetřují jako homofobní útok. Zprávu přinesl server The Telegraph.

Osmadvacetiletá Melania Geymonatová a její přítelkyně Chris jely večerním autobusem společně domů, když je začali obtěžovat čtyři muži. Ženy přemlouvali, aby se před nimi začaly líbat. Když to odmítly, tak je fyzicky napadli a zmlátili. Navíc jim ukradli telefon a kabelku.

"Jsem unavená z toho, že je na mě nahlíženo jako na sexuální objekt. Přitom zjišťuji, že podobné situace jsou u mých gay přátel obvyklé. Jsou prostě jen zmláceni, protože mohu být zmláceni," napsala Geymonatová pocházející z Uruguaye na svém facebooku.

"Musíme snášet urážky, šovinistické, misogynistické a homofobní násilí, a to jen proto, že když se někomu postavíte, tak se potom stane něco takového. Jsem ale vděčná všem ženám a mužům v mém životě, kteří chápou, že mít kuráž znamená něco úplně jiného. Jen doufám, že v červnu, měsíci LGBTQ, se bude o těchto problémech mluvit nahlas, aby to už skončilo," dodala Geymonatová, jež pracovala jako hosteska letecké společnosti Ryanair.

Met Police just told me they’ve requested the CCTV so hopefully soon we will have images of the scum that did this https://t.co/hcT35VUmAk