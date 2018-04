Soud s bestiálním vynálezcem jde do finiše. Dostane doživotí?

Dánská prokuratura žádá doživotí pro dánského konstruktéra Petera Madsena, který čelí obžalobě, že loni v srpnu na své ponorce "bestiálně" zavraždil švédskou novinářku Kim Wallovou. Za přítomnosti rodičů a bratra Wallové skončily v procesu s Madsenem závěrečné řeči obžaloby a obhajoby. Rozsudek má padnout ve středu.

Soud s Madsenem je v dějinách dánské justice ojedinělý vzhledem k místu činu, jímž byla ponorka, a také kvůli osobnostem obou protagonistů - známého 47letého vynálezce-samouka a 30leté novinářky, která s ním chtěla udělat rozhovor. Závěrečné řeči jen potvrdily temnou stránku Madsenovy osobnosti a představivosti, která byla plná násilí či žen s uřezanými hlavami. Také části rozřezaného těla Wallové se našly v moři.

Madsen, který měl poslední slovo, řekl, že je "opravdu, opravdu zarmoucený z toho, co se stalo". Podle žalobce Jakoba Bucha-Jepsena však chtěl obžalovaný spáchat "dokonalý zločin" tím, že tělo bez hlavy opatřil zátěží a vhodil ho do moře v kodaňské zátoce Köge.

"Měl ideální zločinný plán, jak se svěřil jedné přítelkyni v SMS," konstatoval Buch-Jepsen s tím, že o vině obžalovaného nelze pochybovat. Potvrdil, že pro něj bude požadovat doživotní trest, což však v Dánsku podle AFP v praxi znamená v průměru 16 let vězení.

Obžalovaný své výpovědi několikrát změnil a nabídl dohromady tři verze příběhu. Nejdřív tvrdil, že novinářka zemřela nešťastnou náhodou, když na ni spadl těžký poklop ponorky. Když to pitva vyvrátila, snažil se vyšetřovatele přesvědčit, že se nadýchala oxidu uhelnatého uvnitř jeho podomácku vyrobeného plavidla, zatímco on sám byl na jeho venkovní palubě. Madsen však přiznal, že se těla následně rozhodl zbavit, rozřezal je a hodil do moře.

Pitva mimo jiné odhalila 14 poranění v oblasti genitálií oběti, což podle prokuratury nasvědčovalo sexuální povaze činu. Příčinu úmrtí novinářky nelze určit s jistotou, ale její plíce prý vykazovaly rysy mechanického dušení, které mohlo nastat při podřezání nebo udušení oběti.

Brutálnímu násilnému činu však podle AFP nasvědčují i povahové rysy Madsena. Žalobce mimo jiné poukázal na skutečnost, že před činem do internetového vyhledávače zadával klíčová slova "žena", "stětí" a "umírání".

U soudu byly rovněž promítnuty animované filmy, které se našly v jeho počítači a které ukazovaly probodnuté, oběšené nebo popravené ženy. "Nebylo to sexuální povahy. Dívám se na tato videa, abych plakal a cítil emoce," hájil se Madsen.

Státní zastupitelství už dříve uvedlo, že Madsen čin chladnokrevně naplánoval; na palubu si mimo jiné vzal nástroje, které s sebou běžně nevozil - pilu, šroubováky a nože, které k ničemu jinému nepotřeboval. Těmi pak Wallovou mučil. Novinářku údajně přivázal za ruce, nohy a hlavu, bil ji, řezal, bodal a až pak zavraždil. Na mrtvém těle novinářky se prý také sexuálně uspokojil, pak tělo rozřezal a vhodil do moře.

Trup novinářky bez končetin a hlavy našel deset dní po jejím zmizení cyklista na pláži na kodaňském předměstí. O několik týdnů později nalezli policejní potápěči další části těla v plastových pytlích zatížených kovem zátoce Köge.

Madsen přibližně čtyřicetitunové a 18 metrů dlouhé plavidlo UC3 Nautilus zkonstruoval, a vytvořil tak největší amatérsky postavenou ponorku na světě.