Soudní přelíčení důkazů v kauze Kuciak se blíží ke konci

Soud, který se na Slovensku zabývá případem vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky, už projednal důkazy navrhované prokuraturou. Vyplývá to oznámení prokurátora na líčení v procesu, který začal letos v lednu. Soud se ještě bude muset vypořádat kromě jiného s návrhy obhajoby na doplnění dokazování a také s podněty zástupců pozůstalých.

"Z hlediska důkazů prokazujících vinu obžalovaných byly provedeny všechny nejdůležitější důkazy," řekl nyní novinářům právní zástupce Kuciakovy rodiny Daniel Lipšic.

Po projednání všech důkazů a po očekávané výpovědi některých obžalovaných bude moci soud přistoupit k závěrečným řečem a následně vynést verdikt. Trojici obžalovaných, mezi kterými je podle prokuratury i objednavatel Kuciakovy vraždy Marian Kočner, hrozí v případě prokázání viny trest 25 let ve vězení nebo doživotí.

K vraždě novináře, jeho partnerky a jednoho podnikatele se dříve u soudu přiznal jeden z původně pěti obviněných v případu Kuciakovy vraždy, bývalý voják Miroslav Marček. Za to byl zatím nepravomocně odsouzen na 23 let ve vězení. Už loni další obviněný, zprostředkovatel Kuciakovy vraždy Zoltán Andruskó, přistoupil v rámci řízení o uzavření dohody o vině a trestu na trest 15 let vězení.

Podle prokuratury objednávku reportérovy vraždy Kočnerova známá a další obžalovaná Alena Zsuzsová předala Andruskóovi, který najal bývalého policejního vyšetřovatele Tomáše Szabóa, jenž spolupracoval se svým bratrancem Marčekem. Kočner, Szabó a Zsuzsová vinu odmítli.

Prokurátor v obžalobě uvedl, že Kuciakovu vraždu objednal Kočner ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost. Spolu s Kuciakem byla v jeho domě v únoru roku 2018 zastřelena i reportérova přítelkyně Martina Kušnírová. Dvojnásobná vražda vyvolala mohutné protivládní protesty a politickou krizi, která vyústila v demisi tehdejšího premiéra Roberta Fica.

Součástí procesu v případu vraždy Kuciaka a Kušnírové je také vražda jednoho podnikatele z roku 2016, ke které se přiznal Marček. U soudu tvrdil, že při loupežné vraždě mu pomáhal Szabó.