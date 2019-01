Španělé zatím neobjevili batole, které nejspíš spadlo do šachty

Španělským záchranářům se zatím nepodařilo objevit dvouletého chlapce, který podle rodičů spadl do úzké a velmi hluboké šachty. Informovala o tom místní média. Vrt vzniklý při hydrogeologickém průzkumu má průměr jen kolem 25 centimetrů a hloubku přes sto metrů. Záchranáři se zatím s dálkově ovládanou kamerou nedokázali dostat až na dno, proto ve svahu zahájili výkop horizontálního tunelu.

Neštěstí se stalo v neděli v hornaté oblasti u obce Totalán poblíž Málagy na jihu země a do pátrání se už zapojila více než stovka lidí. Záchranáři se dosud pokoušeli dostat na dno šachty s dálkově ovládanou kamerou, ta se ale zastavila v hloubce 80 metrů. Technika tam totiž při manipulaci uvolnila zeminu a ta šachtu zneprůchodnila.

Podle záchranného týmu rapidně klesly šance, že by se chlapce podařilo nalézt živého. Přesto se ale začalo s vykopáváním paralelního horizontálního tunelu, díky kterému by bylo možné se ke dnu šachty dostat. Tento tunel využívá toho, že šachta je ve strmém svahu a měl by být dlouhý asi 50 až 80 metrů. Zatím ale není jasné, jak dlouho může jeho vytvoření trvat, uvedl deník El País.