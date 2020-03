Španělsko má přes čtyři tisíce obětí koronaviru

Počet obětí koronaviru ve Španělsku překročil čtyři tisíce, když ministerstvo zdravotnictví oznámilo 655 úmrtí za posledních 24 hodin. Informoval o tom deník El País. Nákaza se už potvrdila celkem u 56 188 lidí, oproti předchozímu dni se tak počet infikovaných zvýšil o skoro 8600.

Počet úmrtí z řad nakažených ve Španělsku je za posledních 24 hodin nižší, než ministerstvo zdravotnictví hlásilo ve středu, kdy za předchozí den vzrostl počet obětí o 738. To byl dosud nejvyšší denní nárůst. Případů nákazy ale k dnešnímu dni za 24 hodin přibylo 8578‬. To je více než o den dříve, kdy to bylo 7937 nových potvrzených případů, což byl nejvyšší denní nárůst v absolutních číslech za 24 hodin.

Ve Španělsku se první případ nákazy koronavirem potvrdil 31. ledna na Kanárských ostrovech u německého turisty. Nejvíce výskytů infekce zaznamenal madridský autonomní region, kde se dosud potvrdilo skoro 17 200 případů nákazy. Na 2090 infikovaných v tomto regionu už zemřelo, což je zhruba polovina všech obětí ve Španělsku, a téměř 3900 lidí se v madridském regionu uzdravilo.

Druhým nejhůře zasaženým regionem ve Španělsku je Katalánsko, kde se koronavirus potvrdil u téměř 11 600 lidí a kde zemřelo 672 nakažených.

Španělsko je v současnosti čtvrtou zemí nejvíce zasaženou koronavirem po Číně, Itálii a USA.