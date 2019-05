SPD poprvé po více než 70 letech nevyhrála v Brémách

Sociální demokracie (SPD) poprvé po více než 70 letech nevyhrála zemské volby v severoněmeckých Brémách, tvrdí první odhady veřejnoprávní televize ARD. Zvítězila podle nich konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové s 25,5 procenta hlasů. SPD je druhá s 24,5 procenta. Dosavadní koalice SPD a Zelených podle všeho nebude pokračovat.

Do zemského parlamentu vedle dvojice stran, které vládnou na celoněmecké úrovni, směřují i Zelení s 18 procenty, Levice s 12 procenty, protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) se sedmi a svobodní demokraté (FDP) se šesti.

Sociální demokracie v nejméně lidnaté spolkové zemi, která má jen 683 tisíc obyvatel, vládla od druhé světové války nepřetržitě - buď sama, nebo v koalici. Po letošních volbách by ale Brémy mohla vést koalice CDU/CSU, Zelených a FDP, což by pro SPD byl po sérii neúspěchů z posledních let další těžký úder. Není vyloučené, že by ho neustála předsedkyně strany Andrea Nahlesová, která by mohla skončit přinejmenším ve funkci šéfky sociálnědemokratických poslanců ve Spolkovém sněmu.