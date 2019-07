Spor o von der Leyenovou by vládu ukončit neměl

Německá vláda velké koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) by se kvůli sporu o nominaci ministryně obrany Ursuly von der Leyenové (CDU) do čela Evropské komise neměla rozpadnout, je přesvědčena prozatímní šéfka SPD Malu Dreyerová. Řekla to ve čtvrtečním rozhovoru s veřejnoprávní televizí ZDF. Ona i její straničtí kolegové ale nadále návrh Evropské rady kritizují.

Přesvědčení, že navržení von der Leyenové bez předchozího souhlasu německé vlády je porušením koaličních pravidel a důvodem, aby SPD vládu opustila, dal ve středu najevo bývalý šéf sociálních demokratů Sigmar Gabriel.

Dreyerová, která SPD dočasně vede spolu s dvojicí dalších politiků, to tak ale nevidí. "Nepůjdu tak daleko, protože nemohu paní Merkelové předhazovat, že by se nechovala podle koaliční smlouvy," řekla Dreyerová na adresu kancléřky, která se jako jediná při hlasování o nominaci von der Leyenové v Evropské radě zdržela, a to právě proto, že neměla souhlas sociálních demokratů.

Ani tak ale sociální demokraté nejsou podle Dreyerové s nominací von der Leyenové spokojeni, protože jde proti principu tzv. spitzenkandidátů, tedy hlavních kandidátů, se kterými evropské politické skupiny šly do nedávných evropských voleb. Německá ministryně obrany ve volbách do Evropského parlamentu vůbec nekandidovala, natož aby stála v čele některé z kandidátek. Právě na tomto principu, spíše než na konkrétní osobě, přitom sociálním demokratům podle Dreyerové záleží.

I když tak německá vláda zřejmě přežije další spor, kritika ze strany SPD vůči nominaci a nominačnímu procesu neustává. Místopředseda Spolkového sněmu za SPD Thomas Oppermann se nechal slyšet, že von der Leyenová profitovala z toho, že pravicí řízené státy jako Maďarsko zabránily nominaci dosavadního místopředsedy EK Franze Timmermanse. "To je těžká zátěž," míní.

Vedoucí kandidátky německých sociálních demokratů v eurovolbách Katarina Barleyová zase dopředu oznámila, že při hlasování Evropského parlamentu von der Leyenovou nepodpoří. Místopředseda SPD Ralf Stegner vychází z toho, že tak budou postupovat i další sociální demokraté. "Sociálnědemokratičtí poslanci nemají žádný důvod hlasovat pro paní von der Leyenovou," řekl rozhlasové stanici Deutschlandfunk.