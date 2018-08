Srpnovou invazi 1968 připomínají i Tusk, Tajani či Weber

Touha po svobodě a demokracii přežila i vpád vojsk Varšavské smlouvy a je jádrem toho, co spojuje Evropu. V den 50. výročí invaze v Československu to na twitter napsal předseda Evropské rady Donald Tusk. Události srpna 1968 připomínají také předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani nebo nebo lídr největší europarlamentní lidovecké frakce Manfred Weber.

"Před padesáti lety sovětská invaze do Československa zlikvidovala pražské jaro. Ale touha po svobodě a demokracii přežila a je jádrem toho, co dnes spojuje Evropu," napsal Tusk.

Podle Tajaniho je "tragédie" srpnové okupace připomínkou obzvláště pro mladé lidi, že svoboda není samozřejmostí a že neexistuje alternativa k jednotné a úspěšné Evropě. Šéf Evropské lidové strany Weber dnes přidal na twitter příspěvky v češtině i slovenštině. "Vzpomeňme s úctou na oběti této smutné události a na ty, kterým následná normalizace zničila životy. A nepřipusťme zlehčování a překrucování historie," napsal.

