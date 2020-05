Stavidla povolují. Evropské státy k sobě začínají pouštět zahraniční turisty

Španělsko otevře od července hranice turistům ze zahraničí. Jak jsou na tom s otevíráním hranic naše sousední zemí a některé další evropské státy, které bývají častým cílem českých turistů?

Německo - Od 16. května zrušilo nebo alespoň uvolnilo kontroly na svých hranicích. Hraniční přechody s ČR a Polskem Německo kvůli pandemii nestřežilo, protože byly zavřeny z jejich strany. Česká vláda plánuje nahradit plošné hraniční kontroly namátkovými od 26. května. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pondělí řekl, že hranice s Německem by se podle něj mohly otevřít k 15. červnu. Podle ministra je nutné zajistit, že poté nebudou do ČR cestovat lidé z rizikovějších zemí jako Belgie či Francie. Na středeční videokonferenci se pak ministři zahraničí Německa a jeho sousedů shodli, že při otevírání hranic je třeba koordinovaný postup.

Polsko - Země 13. května prodloužila uzavření hranic o další měsíc, tedy do 12. června. Vstup na polské území je aktuálně zakázán všem cizincům, tedy i občanům ČR, existují však různé výjimky. "U Polska to (otevření hranic, poznámka ČTK) podle mého názoru bude také nejpozději v polovině června, ale tam ta jednání jsou teprve na začátku," řekl v pondělí Petříček.

Rakousko - Otevřelo všechny hraniční přechody s ČR, Slovenskem a Maďarskem o půlnoci 16. května. Kontroly kvůli covidu-19 jsou jen namátkové. Kontroly zůstanou přinejmenším do konce května na hranicích mezi Rakouskem a Slovinskem, rakouská hranice s Itálií zůstane prozatím uzavřená. Podle úterního vyjádření ministra Petříčka by se hranice s Rakouskem mohly do poloviny června otevřít i pro turisty bez nutnosti testů na covid-19. Finální termín otevření českých hranic by měl být známý ve druhé polovině příštího týdne.

Slovensko - Slovensko plánuje o případném uvolnění režimu na hranicích s ČR a Rakouskem rozhodnout do poloviny června, řekl v úterý slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok. Podle ministra Petříčka Česká republika nabídla Slovensku podobný model jako Rakousku, bude se o tom ale dále jednat. Z politických jednání posledních dnů vyplynulo, že od 15. června by se mohly i pro turisty otevřít české hranice se Slovenskem.

Chorvatsko - Chorvatský ministr vnitra Davor Božinović 16. května potvrdil, že rezervace ubytování v Chorvatsku opravňuje cizince ke vstupu do země a chorvatské hranice jsou tak prakticky pro turisty otevřené.

Itálie - Vláda 16. května oznámila, že ve snaze co nejrychleji obnovit cestovní ruch otevře hranice návštěvníkům ze schengenského prostoru 3. června. Nebude povinná dvoutýdenní karanténa.

Kypr - Agentura AP s odvoláním na kyperské ministerstvo dopravy v pátek informovala, že země od června povolí komerční lety z některých zemí s nízkým výskytem koronavirové nákazy. Od 20. června tak budou moci do řecké části tohoto středomořského ostrova i turisté z ČR, budou ale muset mít maximálně tři dny staré potvrzení o tom, že nejsou nakažení koronavirem.

Řecko - Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis ve středu oznámil, že Řecko zahájí letošní turistickou sezónu 15. června a od 1. července budou možné přímé mezinárodní lety do turistických destinací v zemi. Podle deníku Kathimerini budou zdravotníci provádět testy na koronavirus na letištích. Řecko jedná i s ČR také o variantě cestování bez povinného testu na covid-19. V pondělí to uvedl náměstek ministra zahraničí Martin Smolek po jednání s řeckým ministrem turismu Harrym Theoharisem.

Slovinsko - Slovinská vláda 15. května oznámila konec epidemie covidu-19 a otevření hranic se všemi sousedy, v neděli večer ale určitá omezení vrátila.

Španělsko - Premiér Pedro Sánchez dnes podle agentury Reuters oznámil, že jedna z nejvíce zasažených zemí otevře od července hranice turistům ze zahraničí. Španělsko s ohledem na klesající počty nově nakažených covidem-19 i zemřelých postupně ruší opatření, která zavedlo v polovině března.

Turecko - Ankara plánuje zahájit turistickou sezónu už koncem tohoto měsíce a pro zahraniční turisty se chce otevřít v polovině června. Podle šéfa asociace cestovních kanceláří (TÜRSAB), jehož v pátek citoval server Ahval, ale začnou zahraniční návštěvníci přijíždět ve větší míře až v září. Vláda jedná s asi 70 zeměmi o obnovení letů, které by do Turecka po přivezly opět co nejdříve turisty.